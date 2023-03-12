Dünya şampiyonu depremzede Esma Yıldız, ihtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşuyor

Kick Boks Dünya şampiyonu depremzede Esma Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklayan depremzedelere yardım ederek temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'ya gelen Kahramanmaraşlı Kick Boks Dünya Şampiyonu Esma Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda bulunan sosyal markette gönüllülük esasıyla çalışarak depremzedelerin temel ihtiyaçları doğrultusunda onlara yardımda bulunuyor. Esma Yıldız, Ankara Çubuk'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta konaklayarak depremzedeler için yardımda bulunuyor. Kick Boks sporuyla uğraşan Yıldız'ın dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

“Babamın desteğiyle küçük yaşta spora atıldım”

Genç sporcu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilendiğini belirterek depremin 3. gününde Ankara'ya geldiklerini ifade etti. Yıldız, Kick Boks sporuna çok küçük yaşlarda başladığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Kick boksa çok küçük yaşlarda başladım. Babam aynı zamanda milli takım antrenörü. Onun desteğiyle küçük yaşta spora atıldım. Çok sayıda Türkiye şampiyonluğum var. Balkan şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Kupası'nda şampiyonluklarım var. Her sporcu gibi sıkı çalışmalarla antrenmanlarımı aksatmadan düzenli beslenme ile babamın ve annemin desteği ile başarılarımı bu şekilde elde ettim. Depremin ilk iki günü Kahramanmaraş'taydık, orada akrabalarımızla serada kaldık. Daha sonra Ankara'ya geldik. Burada dayımın evinde iki gün kaldık, sonra Federasyon Başkanı Salim Kayıcı sağ olsun bize burayı ayarladı. 20 gündür de buradayım, burada kalıyorum.”

“Sosyal markette insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Depremin ardından Ankara'ya gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildiklerini belirten Esma Yıldız, “Burada normal rutin hayatıma tekrardan devam ettim. Burada anons yapıldı, gönüllü olmak isteyen gençlerimiz varsa bize ulaşsın diye. Bende gönüllü olmak istedim, gittim ismimi yazdırdım, bilgilerimi verdim. Birkaç gün sonra da sosyal markette yardıma başladım. İnsanların orada ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gıda, kıyafet ne olursa ihtiyaçlarını karşılayıp yardım ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada çocuklara spor yaptırmayı çok istiyorum”

Sporcu olarak burada antrenmanlara devam etmek ve buradaki diğer çocuklara spor yaptırmak istediğini ifade eden Yıldız, “Bir sporcu olarak burada da antrenmanlarıma devam etmek istedim. Önümde turnuvalarım olduğu için hazırlanmam gerek. Burada salon ve malzeme olarak imkan yoktu ama Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürümüz Mustafa Çelik gelmişti. Onunla bizzat görüştüm. O da, 'eksik malzeme ne varsa temin edelim ve size salon açalım' diye teklifte bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum, şu an ihtiyaçlarımızı söyledik gelmesini bekliyoruz. Ben burada çocuklara spor yaptırmayı çok istiyorum. Sağlık olarak birçok kişiye dokunmak istiyorum. Bir depremzede olarak bir an önce eski hayatımıza dönmeyi istiyoruz, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Umarım tekrardan başımıza gelmez" şeklinde konuştu.