Dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, basın toplantısında bir araya geldi

Portekiz'de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya ile dönen Golbol Kadın Milli Takımı basın toplantısında bir araya geldi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Ankara'da bir otelde basın mensupları ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Gültekin Karasu ve milli takım oyuncuları bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Golbol Kadın Milli Takımı'nın tarihinde iki kez Paralimpik Olimpiyatları'ndaki şampiyonluğuna dikkat çeken Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım, “Bir tek eksiğimiz vardı dünya şampiyonluğuydu. Teknik direktörümüz organizasyona gitmeden önce söylemişti ‘Eksik olan kupayı da gidereceğiz' diye. Teknik direktörümüzün iki yıldır evine gitmediğin biliyorum. Teknik ekibimizin inanılmaz bir emeği vardır, başarı kendiliğinde gelmiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaya gitmemize az zaman kaldığında sporcularımızı gidip ziyaret etmesi, sporcularımıza inanılmaz bir motivasyon sağlamıştır. Bakanımız bütçe komisyonunda camiamızı onurlandıracak mesajlar gönderdi. Kızlarımızdan bahsetti. Bizler bu sporcularımızdan ne kadar gurur duysak çok az ve yetersiz kalacaktır. Büyük bir aile olarak bu başarılara hep birlikte imza atmış olduk. Dünyanın en büyük takımı, en başarılı teknik direktörüne sahibiz bundan dolayı da çok mutluyuz. Şu andan itibaren Paris için alınmış 16 kotamız var. Ülkemizin hak ettiği en iyi şekilde Paris yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

2023 yılının Golbol Milli Takımı'nın yılı olacağını belirten Federasyon Başkanı Yıldırım, bütün enerjisini federasyona ve sponsorluklarla ilgili çalışmalara ayıracağını söyledi.

Gültekin Karasu: "Katıldığımız her turnuvada en az final oynadık”

Golbol Kadın Milli Takımı'nın yaklaşık iki yıl önce genç bir ekip kurduklarını aktaran Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Karasu, “Yaklaşık iki yıl önce bu ekibi kurduk. İlk yaptığımız şey takımı gençleştirmekti. Milli takımın yaş ortalaması 17 ile 27 yaş aralığında yeni bir ekip kurduk. Bu ekiple beraber Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduk, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, yaşları tutan oyuncularımızla takviye yaparak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da şampiyon olduk ve en son camiamızın hasretle beklediği Dünya Şampiyonluğu'nu kazandık. İki yıl boyunca katıldığımız her turnuvada en az final oynadık. Sürekli çalıştık, ailemizi sevdiklerimizi bir kenara bırakarak hayatımızın birinci sırasına golbolu koyduk. Şu anda takım olarak onur ve gururla huzurlarınızdayız” diye konuştu.

Kaptan Sevda Altunoluk: "Biz hayal ettiğimiz kupayı ülkemize getirdik”

Dünya Şampiyonası'na kadar kolay bir süreçten geçmediklerini belirten Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sürekli turnuvamız iptal oldu, tarihler değişti ve tekrar hazırlandık. Bizim için yorucu bir süreçti. Takım olarak bu durumu çok iyi kaldırdık. Biz iki kez Paralimpik Şampiyonluğu yaşadık ve bir tarih yazdık. Benim kariyerimde, dünya üçüncülüğü ve ikinciliği yaşadım fakat şampiyonluğum yoktu. Paralimpik Oyunları'ndan sonra bu güçlü ekiple dünya şampiyonluğunu istedik. Başaracağımıza da sonuna kadar inandık ve birçok fedakarlık yaptık. Bize Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve bakanlık ailesinin destekleri ile inanarak oraya gittik. Herkes inandı ve elinden geleni yaptı. Biz hayal ettiğimiz kupayı ülkemize getirdik."