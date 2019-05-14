Dünya Taekwondo Şampiyonası başlıyor

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek olan ve 150 ülkeden 975 sporcunun yarışacağı Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonaya, 150 ülkeden 975 sporcu katılacak. Toplam 5 gün sürecek ve 16 sıklette gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi 8'er kadın ve erkek sporcu temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken erkekler 58 kiloda Kemal Külük, kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel ve 73 kiloda Nafia Kuş tatamiye çıkacak. Sıkletlerde eleme, çeyrek final ve yarı final maçları aynı gün yapılırken, final müsabakaları ertesi gün gerçekleştirilecek.

24 yaşındaki milli taekwondocu Nafia Kuş, 3. kez dünya şampiyonasında boy gösterecek. Halen 2020 olimpik sıralamada 5. durumda bulunan Nafia Kuş, 2015 yılında dünya 3.'sü olmayı başarmıştı. 22 yaşındaki Filiz Ögel ve 18 yaşındaki Kemal Külük ise ilk kez dünya şampiyonası tecrübesi yaşayacak.