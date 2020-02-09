Dünyaca ünlü 500 cerrah Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli tıbbi cihazları görmeye geliyor

"Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" 9 Mart'ta başlayacak. Kongre öncesi 70 ülkeden 500 ünlü kalp cerrahına Türkiye'nin üretmiş olduğu milli tıbbi cihazlar tanıtılacak ve Süleyman Demirel Üniversitesinde canlı uygulamalar ile eğitimler düzenlenecek.

Türkiye'nin önde gelen milli tıbbi cihaz üreticisi RD GLOBAL/INVAMED dünyanın önde gelen 500 doktorunu Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyor. Bugün Türkiye'ye gelecek olan yabancı doktorlar ertesi gün Türkiye'nin milli imkanlar ile üretmiş olduğu tıbbi cihazların tanıtılacağı lansman programına katılacak. Yabancı doktorlar lansman toplantısının ardından milli tıbbi cihaz üretim yerlerini, fabrikaları ziyaret edecek. Yabancı doktorlar, milli cihazlarla Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleşecek ameliyatlara katılım sağlayacak. Üniversitede yabancı doktorlara ürünlerin kullanımıyla ilgili bir de eğitim verilecek. 12 Mart'ta ise Isparta'nın doğal güzellikleri ve Salda Gölü'ne gezi düzenlenecek.

Eğitim ve gezi programlarının ardından yabancı hekimler milli tıbbi cihazlarının tanıtımının yapılacağı “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”ne katılım sağlayacak. Antalya'da düzenlenecek olan kongreye Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Dünya Kalp Federasyonu, Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Göğüs Cerrahisi Derneği, Dünya Kalp Ritmi Derneği, Uluslararası Kardiyoloji Kongresi, Dubai Sağlık Otoritesi, Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Innsbruck Üniversitesi “Focus: Valve” çalışma grubu, Sağlık Federasyonu kongreye bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunacak, destek olacak. Kongre'de dünyada "Türk Yapıştırıcısı" olarak bilinen ve varis ameliyatlarını 3 dakikaya indiren ve 60 ülkede kullanılan VenaBlock milli cihazının detaylı tanıtımı yapılacak. Tıkalı atardamarların açılmasını sağlayan, bypassı engelleyen ve Türkiye dışında sadece ABD'de üretilen "aterektomi" sistemi ile ilgili kongrede yabancı doktorlara kullanıma ilişkin eğitim verilecek.

Kongreye 500 yabancı doktor ile birlikte 750 Türk cerrahın da katılacağını söyleyen RD GLOBAL/INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ülkemizde dünyaca ünlü cerrahları misafir edeceğiz, gelen misafirlerimizle dünyadaki yenilikleri konuşurken şirketimizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verme fırsatımız da olacak. Çünkü ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyada kabul edilen yeniliklere, gelişime öncü olan bir ülke. Ülkemizde daha önce müdahale edilmesinde zorlanılan vakalar artık ülkemizin her yerinde yapılmakta çünkü ülkemizde üretilmeyen birçok tıbbi cihaz ve ilaç artık üretilmeye başlandı. Dünyada artık yeni tedavi yöntemlerini Türk cerrahları ve Türk sanayisi tarafından ciddi anlamda geliştirilen ve üretilen tıbbi cihazlar belirliyor."

Daha önce, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji, kardiyolojiyle ilgili ürünlerin hemen hemen tamamıyla alakalı Türkiye'nin dışa bağımlı olunduğunu dile getiren Dinç, artık yerli üreticilerin yurt dışına ihracat yaptığını vurguladı.