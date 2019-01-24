Dünyaca ünlü bilim adamı “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı"nda etkinliklerle anılacak

Dr. Fuat Sezgin Yılı' dolayısıyla TCDD ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, kendisini İslam'a, tarihe ve İslam kültürüne adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yapmış olduğu faaliyetlerin ülkemizde tanıtılması ve anlatılması bağlamında Devlet Demiryolları olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. TCDD olarak günlük 44 adet YHT seferi gerçekleştirdiklerini ve günlük yaklaşık 22 bin yolcu taşıdıklarını belirten Apaydın, bunun tabi bir sonucu olarak gar ve istasyonlarda da önemli miktarda yolcu ağırladıklarını kaydetti. Protokolün ve atılan imzaların hayırlara vesile olmasını dileyen Apaydın, “Gerek gar ve istasyonlarımızda, gerekse yüksek hızlı trenlerimizde yolcularımıza vakfımızın ve üniversitemizin hazırlamış olduğu materyalleri ve bilgilendirme etkinliklerini beraber yapacağız. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın yapmış olduğu hizmetlerin toplum tarafından daha iyi anlaşılması ve idrak edilmesi konusunda TCDD olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben bu protokolün yürütülmesinde başta rektörümüze ve vakıf başkanımıza teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyanın önde gelen bilim adamlarından biriydi”

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarından, hayatından ve katkılarından söz eden İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da, 2018 yılında vefat eden Sezgin'in İslamiyet'in batıya medeniyeti götürdüğünü ispat eden, dünyanın önde gelen bilim adamlarından biri olduğunu vurguladı. Protokol kapsamında yapılacak etkinliklere değinen Çetinkaya, “Sayın Genel Müdürümüze ve sizlere bu gelişmelerde ve etkinliklerde bize yardımcı olduğunuz ve olacağınız için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Genel Müdür Apaydın'a teşekkür ediyoruz”

Cumhurbaşkanlığının 6 Eylül 2018 tarihli genelgesi çerçevesinde İBTAV tarafından kendilerine kamu kurum ve kuruluşlarının ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' dolayısıyla yapacakları etkinlikleri koordinasyon görevinin verildiğine işaret eden Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan ise, “Bugün imzalayacağımız protokolle protokol imzaladığımız kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin sayısı 286'ya ulaşmıştır. Etkinlik sayımız da dün itibari ile 600'e yaklaştı. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamındaki 5-6 etkinliği de eklediğimiz zaman 600'ü tamamlamış olacağız. Sayın Genel Müdürümüz İsa Apaydın'a böyle bir imkânı hem vakfımıza hem üniversitemize sağladığı için ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmekte bizlere kolaylık sağladıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından işbirliği protokolü imzalandı.