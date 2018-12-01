Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den yerli ve milli tıbbi cihaz üretimine destek

Türkiye'nin yerli ve milli tıbbi cihaz üretiminde büyük başarı sağlayan RD Global yönetimini kendi programında ağırlayan dünyaca ünlü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Mehmet Öz, Türkiye'nin büyük bir özveri ile gerçekleştirmiş olduğu yerli ve milli tıbbi çalışmaları dinledi. Öz "Ülke olarak aslında çok iyi bir gelişim ivmesi yakaladık, bu gelişimin tıbbi cihaz noktasında geldiği durum takdir edilecek düzeyde" dedi.

Türk bilim adamlarının geliştirdiği ve vasküler alanda devrim niteliğinde olan tıbbi cihazlar, ABD'nin New York kentinde bu yıl 45'incisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nda dünyaya tanıtıldı. Sempozyumda tamamen yerli ve milli cihazlarla yapılan ameliyatlar canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanında gösterildi.

Türkiye'nin yerli ve milli tıbbi cihazlar üretiminde yakaladığı başarıya bir destek de dünyaca ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Mehmet Öz'den geldi.

Sempozyumun ardından yerli ve milli üretim tıbbi cihazlara destek olmak isteyen Mehmet Öz, RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, Satış Müdürü Oğuz Dinç ve Doç. Dr. Halit Yerebakan'ı kendi programında ağırladı.

"Türkiye'nin tıbbi cihaz noktasında geldiği durum takdir edilecek düzeyde"

Yapılan çalışmalardan övgüyle söz eden Öz, "Bir bilim insanı ve insan sağlığına katkı sunmaya gayret eden biri olarak Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına destek olmaya çalışıyorum. Ülke olarak aslında çok iyi bir gelişim ivmesi yakaladık, bu gelişimin tıbbi cihaz noktasında geldiği durum takdir edilecek düzeyde. Ülke içerisinde sunulan hizmetlerin ve geliştirilen teknolojilerin desteklenmesi ve uluslararası platformlara sunulması gelişimin en önemli hız aşamalarından birisidir. Burada gösterilecek destek sonrası inovasyonun yayılımı prensiplerinde olduğu gibi sektörün ciddi ivme kazanacağına inanıyorum" dedi.

Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi gösteren Dr. Mehmet Öz'e teşekkür ettiklerini belirten Dinç, önemli buluşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin sağlık alanında da bir marka olarak dünyada temsil edilmesini sağlayan hocamızın, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerin Amerika ve dünya pazarında daha yaygın sunulması adına önemli fikirleri oldu. Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geldiği noktada duyduğu heyecanı görmek bizi çok mutlu etti. Sadece kendisi değil geliştirdiğimiz ürünleri dünyada alanlarında isim yapmış diğer değerli bilim insanları ile değerlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefte yürümeye ve her gün bir önceki güne göre daha ileriye gitmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Firma olarak sorumluluğumuz büyük, insan sağlığı için ürettiğimiz teknolojiler ile ülkemizin adını sektörümüzde dünyaya yaymaya ve her geçen gün bayrağımızı daha da yüksekte dalgalandırma gayreti içerisinde azimle çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.