Dünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci eğitim için Türkiye'ye geliyor

Bu yıl 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim almak için başvuruda bulunurken, 5 bin öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

Türkiye Bursları programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlıyor. Türkiye Bursları'nın 2012 yılında YTB tarafından başlatılmasının ardından Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin sayısı giderek artış gösterdi. 2013 yılında 165 ülkeden 55 bin 181 başvuru alan Türkiye Bursları'na başvuru sayısı yeni akademik yıl itibarıyla 167 ülkeden 145 bin 700'ye ulaştı. Her yıl binlerce uluslararası öğrencinin burs almaya hak kazandığı Türkiye'de şu anda program kapsamında yaklaşık 17 bin uluslararası öğrenci burslu olarak akademik eğitim alıyor.

Öğrenciler Türkiye'ye nasıl geliyor?

Türkiye Bursları'na her yıl belirlenen başvuru döneminde online olarak başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından Türkiye ve öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından ise öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilen mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanında bazı ülkelerde yazılı sınavlar yapılıyor. Mülakatlar dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları akademisyenler ve YTB'nin uzman personelleri yapıyor. Mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyor.

Türkiye'ye gelen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda üniversite eğitimlerine başlıyor. Türkiye Bursları lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma burslarını kapsıyor. Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin okul harçları ve barınma ücretlerinin yanında aylık cep harçlıkları da devlet tarafından veriliyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri YTB tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Türkiye mezunları ailesi büyüyor

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerinde dönen mezunları da yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişimi geliştirirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin gönül elçileri “Türkiye mezunları”, 160 ülkeye yayılmış 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.