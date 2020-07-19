İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en ilginç hayvanlarından “Kanguru Faresi” Ankara'da görüldü

Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.

Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde bir grup genç, yol üzerinde ilginç bir hayvana rastladı. Hayvanı görüntüleyen gençler, daha sonra zarar görmemesi için yol kenarına doğru yönlendirdi. Bir süre sonra gördükleri hayvanı araştıran gençler, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.


Doğal yaşam alanının çöller


Doğal yaşam alanının çöller olduğu anlaşılan ve hiç su içmeden yaşayabilen kanguru faresinin Ankara'da ne aradığı ise merak konusu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.