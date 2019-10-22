Dünyanın en iyi bin üniversitesinden 60'ının Türkiye'de olduğunu duyanlar fuar alanına akın etti

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları ailelerin ve gençlerin en doğru tercihi yapabilmesi için dünyanın en kaliteli eğitim kurumlarını Türkiye'de bir çatı altında topladı. Ankara Sheraton Otel'de 21-22 Ekim tarihinde ziyaretçilerini ağırlayan fuara katılım ve ilgi yoğun oldu. Yurt dışında okuyabilmek, iyi bir iş imkanı bulmak isteyen gençler ve aileleri fuar alanını doldurdu.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı, en kaliteli eğitim kurumlarıyla birlikte Türkiye'de hafta boyunca devam edecek. 21-22 Ekim tarihlerinde Ankara Sheraton Otel düzenlenen fuar; 24 Ekim İzmir Hilton İzmir Otel, 26 Ekim İstanbul Anadolu Yakası Bostancı Dedeman Otel ve 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Kongre Merkezi Harbiye'de gerçekleştirilecek. Büyük katılımının yaşanacağı İstanbul'da IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı'nın 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

“Aileler, çocuklarının eğitiminde yurt dışının önemini kavradılar”

Kolombiya Üniversitesinde yapılan araştırmadan bahseden IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Müdürü Selime Tokoğlu, “Fuara ailelerin ilgisi özellikle son birkaç yıldır çok fazla. Türkiye çok genç bir nüfus. Özellikle aileler çocuklarının eğitiminde yurt dışının önemini kavradılar. Çünkü yurt dışı eğitimin öğrenciler için çok önemli bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Kolombiya Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre; yurt dışı eğitim, öğrencilerin iyi bir kariyer, iyi bir maaş, iyi bir iş bulabilmeleri açısından çok önemli bir rol oynuyor. Biz 29 ülkeden 250'nin üzerinde üniversite, kolej ve dil okulunun katılımını sağladık. Ankara'da da yaklaşık 100 civarında üniversite, kolej ve dil okulu var. Özellikle dünyada ilk binde yer alan 60 üniversite ilk kez IEFT fuarlarında yer aldı” diye konuştu.

Velilere tavsiyelerde bulunan Tokoğlu, "Özellikle öğrenci ve velilerimize, buraya gelerek okullarla görüşerek bilgi almalarını, sağlanan burslar ve promosyonlar hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyorum. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Aileler detaylı bilgi almak istiyor"

IEFT Yurt dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, son zamanlarda lise ve yaz okullarının da talep gördüğünden bahsetti. Deveci, "Yurt dışında lise ve yaz okulları son zamanlarda çok fazla talep görmeye başladı. Bundan 3-4 sene öncesine baktığımızda yurt dışı eğitimde lisans, yüksek lisans araştırmaları yapılırken son dönemde aileler çocuklarını daha küçük yaşlarda eğitime göndermeye başladı. Bunların başında da yurt dışında lise eğitimi geliyor. Aynı zamanda da kısa dönemli, yaz aylarında katılmış oldukları yurt dışında yaz okulu programları yer alıyor. Aileler detaylı şekilde bilgi almak istiyor, bu nedenle de araştırma içerisindeler. Çok fazla aile var fuarda” dedi.

“Aileler de ayrılığa hazır olup olmayacağını test etmeli”

Çocuklarını yurt dışında okutmak isteyen ailelerin eğitime bütçe ayırması gerektiğini belirten Deveci, "Yurt dışında lise eğitimini genel olarak özetlemek gerekirse; İngiltere'de her şey dahil eğitim sunarlar. Konaklama, yeme, içme içinde. Yaklaşık 23 bin sterlinle 50 bin sterlin arasında değişen seçenekler bulabilirsiniz. Bunu Amerika'da 30 bin ile 60 bin dolar arasında değişen fiyatla karşımıza getiriyor. Kanada'da ise bu fiyat 20 bin kanada dolarıyla 70 bin Kanada doları arasında değişiklik gösterebiliyor. Avrupa ülkelerinde ise yıllık 23 bin eurodan başlayan ücretli lise eğitimi bulunmaktadır. Lise eğitimi aileler için çok kolay bir program değil, çünkü küçük yaşta çocuğunuzdan ayrı kalıyorsunuz. Biz Türk aileleri olarak, çocuğumuzu Türkiye'de bile yatılı bir okula verirken çok düşünüyoruz. Bu yurt dışında olacak, çocuğunuza kolay ulaşamayacağınız bir yerde olacak. Bu nedenle aileler çocuğunun yurt dışında bir eğitim alıp alamayacağını görebilme, kendilerinin böyle bir ayrılığa hazır olup olamayacağını test etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Birden fazla kültüre hakim olmanız gerekiyor”

Evrensel bir insan olmanın öneminden bahseden Deveci, birden fazla dil öğrenmekten ziyade birden fazla kültüre hakim olmanın öneminden bahsetti. Deveci, “Öncelikli olarak şu anda kabul etmemiz gerekir ki en önemli şeylerden bir tanesi evrensel bir insan olabilmek. Küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek, teknolojiyi göz ardı etmemek, kariyer hayatınızda önemli bir yere gelmek istiyorsanız; birden fazla kültüre hakim olmanız gerekiyor. Birden fazla dil demiyorum; birden fazla kültüre hakim olmanız gerekiyor. Çünkü artık dil eğitimi biz zorunluluk. Sadece İngilizce değil, ikinci, üçüncü, dördüncü diller biliyorsunuz ki aranır hale geldi. Yurt dışı eğitimi; dil, kültür, uluslararası platformlarda yer alabilmek, global bir dünya insanı olabilmek için çok önemli. Tabii ki ailelerde bunun farkında bu nedenle fuarlarımızın her geçen gün katılımcı sayısı artıyor. Bugün Ankara'da çok ciddi bir taleple karşılaştık. Kapılar açılalı 2 saat oluyor ve şimdiden çok ciddi bir rakama ulaştık. Fuarımız; 23 Ekim'de İzmir'de devam edecek. 25-27 Ekim'de de İstanbul'da olacağız. İstanbul'da da daha çok okul ağırlayacağız. Yaklaşık 25 ülkeden 200'ün üzerinde üniversite ve kolej bir araya gelecek” şeklinde konuştu.

“Maliyetler çok yüksek”

Avukatlık stajını bitirdiğini söyleyen ve yurt dışına dil eğitimi için çıkmak istediğini belirten Yağmur Kerimoğlu, “Dil eğitimi için buradayım. İngiltere, Kanada'ya bakıyorum ama Malta'ya gideceğim gibi gözüküyor çünkü maliyetler çok yüksek. Genel olarak bütün üniversiteler var neredeyse o konuda iyi. Çok kalabalık. Ben ilkokuldan beri dil eğitimi alıyorum. Hala İngilizcem yeterli seviyede değil. Yurt dışında doktora yapmak istiyorum. Dil seviyem yeterli olmadığı için yüksek lisansımı burada yapıyorum. Artık yurt dışında eğitim görmek önemli bir şey oldu. Türkiye'de gördüğümüz eğitim nedense çok kabul görmüyor artık. Malum hukuk mezunları da çok fazla daha donanımlı olabilmek için yurt dışında okumak istiyorum” dedi.

“İngiltere'yi biraz pahalı bulduk”

İki kızının da yurt dışında eğitimlerini sürdürebilmeleri için fuara katılan öğrenci velisi Rabia Güngör, "Çocuklarım için fuara katıldım. Bir kızım üniversiteyi bu yıl bitirdi, yüksek lisans yapmak istiyor yurt dışı eğitiminde. Küçük kızım da bu sene üniversiteyi kazandı o da yurt dışında dil öğrensin diye göndermek istiyoruz. Tüm ülkelere bakıyoruz; İngiltere'yi biraz pahalı bulduk. Fuara ilk kez katılıyorum beğendim, faydalı bulduk" diye konuştu.

“Temsilciler ve yetkili arkadaşlardan bilgiler alıyorum”

Eğitim kaliteleri artıkça fiyatlarında arttığını söyleyen Ayhan Doğulu, “Fuara yurt dışındaki eğitim programlarıyla ilgili bilgi almak için geldim. Temsilciler ve yetkili arkadaşlardan da bu bilgileri alıyorum. Kendi eğitimim için düşünüyorum. Şu anda İngiltere, Amerika ve Kanada tercihlerim arasında bulunuyor. Bunları tercih etmemde; en çok tercih edilen ülkeler ve en çok tercih edilen ülkelerdeki üniversiteler arasında ilk 3'te bulunması önemli rol oynuyor. Maliyetleri inceledim, temsilcilerle de görüşüyorum. Eğitim kaliteleri artıkça, eğitim programlarındaki değerler artınca doğal olarak fiyatlar da artıyor” şeklinde konuştu.