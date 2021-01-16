Dünyanın en kapsamlı burs programına başvurular başladı

Dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkânı sunan "YTB Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları 10 Ocak'ta başladı.

“Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan Türkiye'nin resmi uluslararası öğrenci burs programına talebin her yıl arttığını belirten YTB Başkanı Eren, şunları kaydetti: "2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019'da dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700; 2020 yılında da pandemi şartlarına rağmen 172 ülkeden 156 bin başvuruyla rekor başvurular aldı. Türkiye Bursları'na olan bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizler de her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkanlarımızı arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz".

2021 yılı için de Türkiye Bursları'na başvuruların 10 Ocak'ta başladığını hatırlatan Eren, ‘'20 Şubat'a kadar tüm dünyadan başvuruları almaya devam edeceğiz. Aday öğrenciler YTB ve Türkiye Bursları sosyal medya hesaplarıyla www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden tüm detaylara ve başvuru sayfasına ulaşabilir. Başvurular; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları'nın dünyanın en kapsamlı burs programı olması hasebiyle diğer ülke burslarından ayrıldığını söyleyen Abdullah Eren, ‘‘Türkiye Bursları; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt-barınma, mesleki ve akademik programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti gibi imkânlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, son olarak Türkiye Bursları ile ülkemizde öğrenim gören adayların mezuniyetten sonra ülkelerinde önemli görevler üstlendiğine ve bu öğrencilerin adeta gönüllü birer Türkiye elçisi olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunarak, küresel çaptaki sorunların çözümüne ilişkin de önemli gayretler ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

Başarılı mezunları ile dikkat çeken Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören isimlerden biri olan Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur geçtiğimiz günlerde ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelmiş YTB Başkanı Abdullah Eren'i de ziyaret etmişti.