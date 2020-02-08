Dünyanın en ünlü buz gösteri grubuna yoğun ilgi

Özel gösterileri izlemek isteyen aileler, etkinlik alanını doldurdu.

Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu Moscow Ice Circus, başkentte nefes kesen bir gösteriye imza atmaya devam ediyor. 6 Şubat'tan bu yana Nata Vega AVM içerisindeki buz pistinde görsel şölen sunan buz sirki, her gün daha yoğun bir katılımla gösterini sürdürüyor. Haftasonunu fırsat bilen aileler, muhteşem sirk gösterisi ve buz şovu izlemek için Nata Vega AVM'nin yolunu tuttu.

Özel gösteriler en çok minikleri sevindirdi. Kendilerinin de dahil olduğu sirk gösterilerinde unutulmaz bir gün geçiren miniklerin şovları da renkli görüntüler oluşturdu.

10 Şubat'a kadar her gün farklı bir gösteriyle vatandaşlarla buluşacak olan grup, performansıyla büyük beğeni topladı. Evgeny Moskalev liderliğindeki Moscow Ice Circus, muhteşem gösterileriyle izleyenleri kendine hayran bırakırken alışveriş merkezi sakinleri günün tadını doyasıya çıkardı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Nata Vega Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay, "Biz Nata Vega Alışveriş Merkezi olarak yapılan bu tür etkinliklerle ziyaretçilerimize hedefimiz farklı deneyimler yaşatmak. Yapılan bütün organizasyonları, planları yaparken getirebileceğimiz farklı etkinliklerle farklılaşmaya çalışıyoruz. Uluslararası etkinlikleri yapmamızın asıl sebebi gelen ziyaretçilerimize farklı deneyimler yaşatmak. Hep farklılaşmak adına farklı neler yapabiliriz şeklinde çalışıyoruz. Ziyaretçilerden farklı şeyler yaşamak istediklerini gözlemliyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz o talepler doğrultusunda bu etkinlikleri düzenliyoruz. Önümüzde ki günler de yine bu benzer çok güzel etkinliklerimiz olacak. Biz bu etkinliği ücretsiz yapıyoruz bu çok önemli. Yurt ışında görebilecekleri bir etkinlik Türkiye'de 2'ncisi yapılıyor" dedi.

Vatandaşlar ise eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirterek, gösteriyi çok beğendiklerini ifade etti.