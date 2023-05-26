Dünyanın farklı coğrafyalarında Türk mutfağının zenginlikleri tanıtılıyor

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında dünyanın dört bir yanında muhtelif gastrodiplomasi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Budapeşte'deki Borganika Mutfak Atölyesinin ev sahipliğinde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından gastronomi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Şef Tevfik Toköz tarafından Hatay tava, muska böreği ve içli köfte gibi Hatay'ın yerel lezzetlerinden oluşan özel bir menü uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi. Dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan ve birbirinden farklı lezzetleri barındıran Türk mutfağının tanıtıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

“Etkinliğimizde Hatay'ın yöresel lezzetlerini Macaristanlılarla buluşturduk”

Etkinlikte konuşan Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, “Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın farklı coğrafyalarında Türk mutfağının layıkıyla tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl ikincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde gastronomi şehirlerimizden Hatay'a has lezzetlerin temel alınması dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde Hatay'ın yöresel lezzetlerini Macaristanlılarla buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen gastrodiplomasi faaliyetlerinin yanı sıra Türk mutfağının Anadolu'daki serüveninin yansımaları olan farklı lezzetleri Macaristanlılarla buluşturmaya yönelik atılımlarda bulunmaya devam edeceklerini de belirtti.