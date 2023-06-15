Dünyanın gözdesi Türk berberlerden Paraguaylı meslektaşlarına eğitim

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde Paraguay'dan gelen 10 kuaför, Türk meslektaşlarından eğitim aldı. Eğlenceli anların yaşandığı program renkli anlara sahne oldu.

Ankara Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından Keçiören'deki bir kuaför salonunda saç kesim teknikleri ve kafa masajı konusunda Paraguaylı berberlere eğitim verildi. Eğitimlerde 10 Paraguaylı berber, Türk meslektaşlarından mesleğin detaylarını öğrendi. Organizasyonda Paraguay Büyükelçisi Caferno Adrian ile Ankara Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da yer aldı.

“Saç kesim teknikleri ve kafa masajı hakkında eğitimler vereceğiz“

Türkiye'nin berberlik sektörümde geliştiğini ifade eden Ankara Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Kara, “Ankara Berberler Odası olarak Paraguay Büyükelçimizle beraber 10 Paraguaylı berberimizi ülkeye getirdik. Türkiye'de eğitmen berberlerimizle saç kesim teknikleri ve kafa masajı hakkında eğitimler vereceğiz. Bu eğitim sonrasında buradaki eğitimci arkadaşlarımız Paraguay'a gidecekler. 100 bin kişiyi aşkın berberimize eğitim verecek. Türkiye'de Paraguaylı berberlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin berberlik konusunda elit bir eğitimi olduğunun farkındayız”

Paraguay Büyükelçisi Caferino Adrian ise Türkiye'nin berberlik alanında öncü bir ülke olduğunu dile getirerek, “Türkiye'nin berberlik konusunda elit bir eğitimi olduğunun farkındayız. Bundan dolayı Paraguaylı berberlerimizi Türkiye'ye getirip eğitim almasını sağlıyoruz. Berberler odası başkanı ve üyelerini Paraguay'da bir seminer vermek üzere davet ediyoruz. Latin Amerika ülkelerinde 100 binden fazla berbere eğitim verecekler. Eğitimler Paraguaylı değil, Brezilya, Şili ve Arjantin gibi komşu ülkelerde olacak. Buradaki berberler Paraguay'da oldukça elit ve önemli berberler. Türkiye'den öğrenmek istedikleri çok şey var” ifadelerini kullandı.

Program, Paraguaylı berberlerin gönüllüleri tıraş etmesiyle tamamlandı. Eğitimler çerçevesinde kasım ayında da Paraguay'ın ev sahipliğinde 15 günlük bir programın daha olacağı aktarıldı.