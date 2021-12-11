Dünyayı esir alan Kovid-19'a ‘Karantina Penceresinden' bakış

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında Kızılay gönüllülerinin fedakarlığını anlatan “Karantina Penceresi” filminin ilk gösterimi yapıldı.

2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanmanın yaşandığı ve vatandaşların evlerinden çıkmaya çekindikleri dönemde, ihtiyaçları karşılamak ve hizmet etmek farkındalığıyla sokak sokak gezen 6 Kızılay gönüllüsünün hikayesinin anlatıldığı Karantina Penceresi filminin ilk gösterimi İstanbul'daki Atlas Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

“Dışarıya açılan tek şey penceremizdi”

Bu yıl Hacı Bektaşi Veli anısına düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan filmin senarist ve yönetmenliğini üstlenen Ekrem Aydın, “Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde hepimizin bir karantina süreci vardı. Birçoğumuz evlerinden çalışmak durumunda kaldık. Uzun bir karantina süreci yaşadık ve bu süreçte dışarıya açılan tek şey penceremizdi. Ben de bu süreci evimin penceresinden takip etmeye çalıştım. Sonra herkes evlerine kapanmışken sokaklarda dolaşan kırmızı yelekli gönüllüler olduğunu fark ettim. İnsanlarla balkonlardan, pencerelerden iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Bizler de herhangi bir yorum katmadan, herhangi bir kurmacaya yer vermeden belirlediğimiz gönüllüleri takip etmeye başladık, onların çalışmalarına eşlik etmeye gayret ettik. Bu süreçte şahitlik ettiğimiz çalışmaları yorumda bulunmadan perdeye yansıtmak istedik. Bu çalışmayı yaparken bize güvenen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık başta olmak üzere tüm Kızılay yönetimine teşekkür ederim” dedi.

“Festivalde bu yıl da iyilik başroldeydi”

Sinemayı, insanlara ulaşmak için çok uygun bir iletişim aracı olarak gördüğünü belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Sinemanın dünyada mücadele ettiğimiz sorunlara dikkat çekmesini önemsiyoruz. Zira sanat, insan hayatına anlam katmasının yanı sıra yaşamın satır aralarının okunmasına vesile olan bir araç aynı zamanda. Sanat faaliyetleri açısından Kızılay'ın bir geleneği var. Kuruluşunun ilk yıllarında açtığı sergilerle, düzenlediği konserlerle, kapsamlı etkinliklerle Kızılay, bu alanda da var olduğunu hep ortaya koymuştur. Biz de bir yandan dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğümüz insani yardım operasyonlarını belgesellerle tarihe not düşerken, diğer yandan da tecrübelerini insanlara sanat aracılığıyla aktaran sinemacılara da destek veriyoruz. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen festivalimizde de iyilik başroldeydi. 4 yıl önce çocuklarımıza Anadolu'nun mayasını yeniden taşımak için “Dostluk” temasıyla yola çıktık. Bugün izleyeceğimiz film, yönetmen Ekrem Aydın ve ekibinin çok özverili çalışmasının bir sonucu. Bu film, bu işe gönlünü veren ve bu uğurda zaman zaman hayatlarını kaybeden Kızılaycıların hikayesini anlatan bir filmdir. Bu eserin ortaya çıkmasına vesile oldukları için ekibe teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.