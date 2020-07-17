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Düşen uçakta şehit olan iki polis Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı

Van’da kırıma uğrayan insanlı keşif uçağında şehit düşen Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner ve Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Van'da kırıma uğrayan insanlı keşif uçağında şehit düşen Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner ve Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.


Keşif ve gözetleme göreviyle Van'da bulunan insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da Van'ın Artos Dağı'nın 2200 rakımına çarptı. Kırıma uğrayan uçaktaki 2'si pilot toplam 7 emniyet mensubu şehit oldu. İnsanlı keşif uçağında şehit düşen Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner (27) ve Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin (28) için bugün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İki şehit, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra çok sayıda bürokrat, şehitlerin aileleri ile silah arkadaşları katıldı.


Şehit Komiser Yardımcısı Pilot Üstüner'in Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Keskin'in ise Evren ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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