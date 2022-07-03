Duyarlı vatandaş susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi

Ankara'da susuz kalan bir kargayı fark eden vatandaş, su şişesi ile kargaya su vererek yardımcı oldu.

Ankara'da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Duyarlı bir vatandaş ise karganın bir sorunu olduğunu düşünerek ona pet şişe ile su uzattı. Karganın suyu içtiğini gören vatandaş, hararetlenmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak başından aşağı su döktü. Daha sonra pet şişenin kapağıyla karganın önüne su koyan vatandaş karganın su ihtiyacını giderdiğini anladı. Duyarlı vatandaşın kargaya su içirdiği o anlar başka bir kişi tarafından kaydedildi.