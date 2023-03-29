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Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti. Başkan Özlü'nün kayınvalidesi için, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Dural'ın naaşı Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Öte yandan cenaze törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, Başkan Özlü'nün yakınları ve ailesi katıldı.

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