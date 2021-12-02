(düzeltme) İş yerine arabayla dalan ortağını tabancayla vurdu: 1 ölü

Ankara'da tartıştığı ortağına kızan bir şahıs iş yerine otomobiliyle daldı. Otomobille dükkanın içine giren Murat Öztok, ortağı H.T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Murat Öztok, ortağı H.T. ile alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşadı. Ortağına sinirlenen Öztok dışarda bulunan otomobiline binerek kafenin duvarını yıkıp içeri girdi. H.T. ise otomobiliyle içeri dalan Öztok'a tabancayla ateş etti. Öztok, ortağı H. T. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, H.T. olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Öztok'u ambulansla Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öztok, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.