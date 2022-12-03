Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Seçilmiş'ten Geri Gönderme Merkezleri hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Kesinlikle insan haklarına saygılı bir muamele görürler. Kötü muameleye kesinlikle izin vermeyiz. Pek çok hakkı kendilerine sağlarız” dedi.

İçişleri Bakanlığı çatısı altında yer alan Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçmenlerin yakalandıktan sonra sınır dışı edilinceye karar tutulduğu Geri Gönderme Merkezleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Konuyla ilgili Akyurt Geri Gönderme Merkezinde açıklamalarda bulunan Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, geri gönderme merkezlerine yerleştirilen göçmenin ilk gününden sonra gününe kadar yaşadığı süreç ile ilgili bilgiler verirken, söz konusu kötü muamele iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Gerekli evraklarda hazırlandıktan sonra geri gönderme merkezlerine sınır dışı edilmek üzere teslim edilirler”

Kaçak göçmenlerin yakalanıp teslim edildikten sonraki süreci ile ilgili bilgiler veren Seçilmiş, “Geri gönderme merkezi, kolluk birimlerimiz tarafından yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilinceye kadar tutulduğu merkezlerdir. Göçmenler, tüm biometrik verileri alındıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının entegre olduğu ortak bir veri tabanına kaydolup, haklarında ki gerekli evraklarda hazırlandıktan sonra geri gönderme merkezlerine sınır dışı edilmek üzere teslim edilirler” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl itibariyle 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin 540 kullanılabilir kapasiteye ulaştırabilmiş durumdayız”

Her geçen yıl kapasitelerini artırdıklarını aktaran Seçilmiş, “2015 yılında bin 740 olan geri gönderme kapasitesi merkezleri kapasitemizi bu yıl itibariyle 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin 540 kullanılabilir kapasiteye ulaştırabilmiş durumdayız. Şu anda da geri gönderme merkezlerimizde yaklaşık 18 bin kaçak göçmen bulunuyor. Bu sene sınırlarımızda yüzde 36'lık bir baskı azalması söz konusu. Bu yıl sınırlarda alınan etkin tedbirler sayesinde sınırlarımızda göç baskısını daha az hissediyoruz” dedi.

“Bu yıl 236 bin 136 düzensiz göçmen yakaladık”

Bu yıl yakalanan 236 bin 136 düzensiz göçmenden 109 bininin sınır dışı edildiğini söyleyen Seçilmiş, “Bu yıl 236 bin 136 düzensiz göçmen yakaladık. Tedbirlerimiz sayesinde 2016'da yüzde 9 olan sınır dışı başarı oranımız, bu yıl Suriyelilerden ve mükerrerlikten arındırdığımızda yüzde 65'i bulmuş durumda. Yakalanan her 100 düzensiz göçmenden 70'ini sınır dışı edebiliyoruz. Bu yıl dün itibariyle 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Bu bir yılda en fazla sınır dışı yaptığımız yıl oldu. 66 bin 617 Afganistan uyruklu yabancıyı ülkesine geri gönderdik. 12 bin 914 Pakistanlıyı sınır dışı ettik. Bu rakamlar dünyada eşi benzeri olmayan ve hiçbir ülkenin başaramadığı önemli rakamlar”

“İnsan odaklı göç yönetimi anlayışımızdan taviz vermiyoruz”

İnsana yakışır bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Seçilmiş, “Tüm bu sınır dışı işlemleri gerçekleştirirken insan odaklı göç yönetimi anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Sınır dışı başarı oranlarımız arttıkça, geri gönderme merkezlerimizle ilgili haksız ithamlarla karşılaşıyoruz. Gerek Yunanistan'ın, gerek Avrupa Birliği'nin insanlık dışı muamelelerine ses çıkaramayanların iddialarını görüyoruz ve bunları tamamen reddediyoruz” diye konuştu.

“Kesinlikle insan haklarına saygılı bir muamele görürler”

Hiçbir şekilde kötü muamelelerde bulunmadıklarını söyleyen Seçilmiş, “Geri gönderme merkezlerinde barınan tüm insanların bütün temel ihtiyaçlarını karşılarız. Kesinlikle insan haklarına saygılı bir muamele görürler. Kötü muameleye kesinlikle izin vermeyiz. Pek çok hakkı kendilerine sağlarız. Kısa bir kalış süresi içerisinde insan onuruna yakışır bir şekilde ülkelerine göndeririz. Türkiye Cumhuriyeti, koruma içerisinde olan ya da ülkesine gittiğinde ölüm tehlikesiyle karşılaşan kimseyi göndermez, gerekli korumayı sağlar. Bizim amacımız; bu koruma ihtiyacı içerisinde olmayan kaçak göçmenlerin ülkesine gönderilmesidir” şeklinde konuştu.

“Yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili en önemli unsur seyahat belgesinin olup olmadığıdır”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçilmiş, "ülkeden ülkeye geri gönderme süresi değişiyor mu ve hükümlü göçmenlere farklı ne yapılıyor" sorusuna şu cevabı verdi:

“Merkezlerde tutma süremiz en fazla 12 ay. Bu süre içerisinde yabancıyı sınır dışı etmemiz gerekiyor. Yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili en önemli unsur seyahat belgesinin olup olmadığıdır. Yabancının seyahat belgesi varsa, gerekli süreler takip edildikten sonra 1 hafta içerisinde gönderilir. Yabancının kendisi de gönüllüyse 7 günden önce de gönderebiliriz. Düzensiz göçmen ülkeye geldiğinde uyruğunu gizlese ya da başka bir uyruktan olduğunu gizlese bile parmak izi eşleşmesi ile uyruğunu tespit ediyoruz. Uyruğunu tespit ettikten sonra da ilgili konsoloslukla temasa geçip, seyahat belgesini temin edip seyahat planıyla birlikte ülkesine gönderiyoruz. Yasa dışı yollarla girenlerle ilgili detayla bir şekilde yaptığımız mülakat sonucu kimliğini tespit ediyoruz. Konsolosluğuyla temasa geçip ülkesine gönderiyoruz. Kamu düzenini ve kamu güvenliğini bozan ya da cezaevinden tahliye edilmiş her yabancı istisnasız sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine getirilir. Kamu düzeni açısından sakıncalı yabancıların barınma yerleri farklı oluyor.”

Açıklamanın ardından Başkan Seçilmiş ve beraberindeki yetkililer basın mensuplarına Akyurt Geri Gönderme Merkezini gezdirerek, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Barınma sürecinin ilk gününden son gününe kadar her detay düşünülüyor

Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin getirildiği geri gönderme merkezlerinde ilk olarak güvenlik taraması ve üst aramasından geçirildiği belirtildi. Özel bir mülakata tabi tutulduktan sonra temel ihtiyaçlarına yönelik malzemelerini temin eden düzensiz göçmenlerin arından ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde barınma sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Barınma süreci boyunca insan haklarına saygılı bir muamele uygulanan göçmenlerin geri gönderme merkezinde her türlü sağlık, barınma, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi. Öte yandan hamile, çocuklu ya da hükümlü göçmen gibi özel durumu bulunan kişilere yönelik farklı imkanların da sağlandığı aktarıldı. Kendilerine kalacakları süre boyunca yapabileceklerine ve haklarına dair bildirimlerde bulunulan düzensiz göçmenlerin, geri gönderme merkezinden ülkesine gönderileceği zamana kadar ki sürecin ise titizlikle takip edildiği ifade edildi.