e-Haciz tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor

Tapu icralarında e-Haciz Uygulaması artık Türkiye'nin her yerinde uygulanabilecek. Haciz işlemlerinin, icra müdürlüklerince elektronik ortamda yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı ile başlatılan çalışmalar neticesinde uygulama tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı.

Konuya ilişkin düzenleme, 2015/4 1766 sayılı “Haciz İşlemleri, Şerh ve Beyan Belirtmelerinin Tescili ile Veri Güvenliği” konulu Genelge'nin “Elektronik Haciz İşlemleri” başlığı altında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, haciz işlemleri artık icra müdürlüklerince elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, e-Haciz işlemlerinde tapu personeli tarafından yapılacak herhangi bir tescil ve terkin kontrolü bulunmadığını, e-haciz uygulaması ile işlem taleplerine ait belgeler ile bu belgelere ilişkin verilerin web servisi üzerinden tapu müdürlüklerine gönderildiğini kaydetti.

“Hangi taşınmazlara haciz tesisi yapılacağı, ekran üzerinden ilgili icra müdürlüğü tarafından seçilerek, sistem üzerinden haciz müzekkeresi oluşturuluyor. Mevzuat gereği yapılması gereken kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılmak sureti ile haciz tesis ve terkin edilebiliyor. Üretilmesi gereken tüm belgeler sistem tarafından üretilerek icra müdürlüklerince görüntülenmesi sağlanıyor" diyen Genel Müdür Adlı, e-Haciz uygulaması ile tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin iş yükünün azalacağını, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile çalışan ve vatandaş memnuniyetinin arttırılacağını vurguladı. Ayrıca Genel Müdür Adlı, e-Haciz uygulamasının Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.