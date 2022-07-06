E-Spor ödülleri Başkan Ertuğrul Çetin'den

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği Valorant E-Spor Turnuvası'nda dereceye giren takımlar, ödüllerini Başkan Ertuğrul Çetin'den aldı.

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için destek veren Pursaklar Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan, hızla yaygınlaşan ‘Valorant' oyunu için e-spor turnuvası düzenledi. Turnuvada, zorlu ve kıyasıya geçen mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezindeki final müsabakasını heyecanla takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, dereceye giren gençleri tek tek tebrik ederek hediyelerini verdi. Pursaklar'da ilk kez gerçekleştirilen e-spor turnuvasına gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘E-spor turnuvasında kıyasıya yarışan ve dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ediyoruz. Başarılı olan takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvamıza katılan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Spor dallarının her alanında olduğu gibi e-spor alanında da yetenekli oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni turnuvalarla yine gençlerimizin yanında olacağız'' dedi.