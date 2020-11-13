EBA dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, EBA'nın bugün dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında geldiğini ve salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmediğini söyledi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci dönem başkanı olan Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali” konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve temsilcileri katıldı. Toplantıda bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı. Toplantının açılış konuşmasında tüm dünyanın benzersiz bir süreçten geçtiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Birlikte ve birbirimizden öğrenmek; bu dönemde yapılan ve yapılması planlanan işleri paylaşmak sadece ülkelerimize değil, insanlığa ve geleceğimize yapabileceğimiz kıymetli bir katkıdır” diyerek Türkiye'de salgından sonra eğitim alanında yapılanları paylaştı.

“2023 Eğitim Vizyonu'nda salgın öncesinde dijitalleşme hedefimizi ortaya koymuştuk”

Salgın sonrası dönemde eğitimde TRT EBA Televizyonu kanalları, Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel aracın kullanıldığını anlatan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya koyduğumuz öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012'den beri mevcut olan çevrimiçi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğini ve alt yapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı.”

“10 gün içinde 3 televizyon kanalı kurduk”

Hiçbir öğrencinin geride kalmayacağı bir sistem kurma gayretiyle “eğitimde fırsat adaleti” ilkesi çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Selçuk, 10 gün içerisinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise olmak üzere 3 televizyon kanalının kurulduğunu anlattı. Yayınlarda özel eğitim öğrencileri, göçmen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri için de ayrı içerikler bulunduğunu hatırlatan Selçuk, dijital eğitim platformu EBA'ya ilişkin de veriler paylaştı.

EBA dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi

Mevkidaşlarıyla EBA'nın bugün dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında geldiği bilgisini paylaşan Selçuk, internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için de Türkiye genelinde 13 bin 540 EBA Destek Noktası oluşturulduğunu anlattı. Bakan Selçuk, “Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık” diyerek 500 bin adet tablet bilgisayarın da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını belirtti.

Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını vurgulayan Bakan Selçuk, “Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi” diye konuştu.

Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse yarınlarda daha büyük bir risk söz konusu olduğunu ifade eden Selçuk, bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerilerinin de izlendiğini, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı. Bakan Selçuk sözlerini, “Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır” diyerek tamamladı.