Ebeler ve Hemşireler haftasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Sanatoryum merkez bina Tuğra Salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Yekeler, “6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Mine Yekeler konuşmasına şöyle devam etti:

“Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanların dünyaya geliş yolculuğundan son nefesine kadar her anında var olan, varlığıyla güven veren, şefkat, sabır, özveri ve gayretle mesleklerini icra eden, kriz yöneten tüm ebe ve hemşire arkadaşlarımın bu güzel günlerini ve haftalarını kutluyorum. Bu yılki programımızı Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarımızı anmak maksadıyla düzenledik. Her koşulda ve durumda olduğu gibi yaşadığımız Asrın Felaketi'nde de en ön saflarda göreve koşmak için olayın duyulduğu ilk anlardan itibaren her unvanda sağlık çalışanımızın bizi arayarak, gerekse mesajla ‘göreve hazırız' demeleri, ne denli güçlü ve özverili bir ekip olduğumuzun göstergesiydi. Bu aynı zamanda bizim gözlerimizi yaşartan da bir durumdu. Bizler Kovid Pandemisi'nde terk edilmiş hastanın ailesi, bizler göçük altından çıkartılmış yaralıya uzanan şefkat eli, bizler yeni doğan bebeğin ilk nefesine şahitlik eden, bizler kaybettiği her canın acısını yüreğinde hisseden kahraman sağlık neferleriyiz.”

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ise Ebeler ve Hemşireler Günü tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, “Başta Mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm Ebe ve Hemşirelerimizin Ebeler ve Hemşireler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatör Hemşiresi Kamile Coşkun deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatırken Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Atlı Özbay hemşireler derneği olarak deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.