Ebelik öğrencilerine simülasyon eşliğinde sanal sınıf akademisi

Proje ile özellikle içinde bulunulan Covid-19 pandemisi sürecinde uygulama alanına çıkamayan ebelik öğrencilerinin öğrenme yaşantılarına ve mesleki becerilerine olumlu yönde katkı sağlayarak, kliniğe çıkmadan önce gerçeğe uygun senaryolar ile bütünleşmiş klinik ortamı yansıtmak amaçlanıyor. Proje kapsamında Türkiye'nin en büyük Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma hastanelerinden biri olan Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi, üstlenmiş olduğu misyon dahilinde pandemi süresince uygulama sahası engeli olan ve sahada eğitim imkanı kısıtlı olan ebelik öğrencilerini simülasyon eşliğinde dijital eğitim ortamında eğitimciler ile buluşturarak bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımı ile ebelik mesleğinin gelişimine kılavuzluk ediyor.

Eğitim programı ilk olarak Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ebelik öğrencilerinin müfredatına uygun olarak düzenlendi. Uygulama gerektirecek derslerin saha uygulaması ise Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan dijital platformda online olarak 20 Ekim Salı günü başladı. Toplam 5 hafta 5 ana başlık dahilinde planlanan eğitimler Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kadriye Kızıltepe ve Gülhane Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan'ın açılış konuşmaları ile başladı. İlk ders ise ”Etlik Zübeyde Hanım'dan Gülhane'ye” sloganı ile Doç. Dr. Sinan Karadeniz tarafından “Doğum Yönetimi” başlığı altında yoğun katılımla online ortamda ve simülasyon eşliğinde gerçekleştirildi.