Ebeveynlere çocukları istismardan koruma eğitimi verildi

Ankara Çankaya Belediyesi, kreşlerinde okul öncesi eğitim alan çocukların ebeveynlerine, '3-6 Yaş Çocuklarda Temel Cinsel Eğitim ve İstismardan Korunma Yöntemleri' semineri düzenledi.

Çocukların eğitimi konusunda titiz ve önemli çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, çocukların cinsel eğitimi ve cinsel istismardan korunma yöntemleri hakkında bilinç kazandırmak adına velilere yönelik seminer düzenledi. E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi işbirliği ile Uzman Psikolog Gülcan Alıtkan tarafından Belediyenin 14 kreşinde verilen seminerlere ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Seminerler, çocukların doğru eğitilmeleri konusunda rehber oldu.

Anne ve baba katılımıyla gerçekleşen seminerlerde, 'Cinsel eğitim nedir?', 'Cinsel eğitim vermek neden gereklidir?', 'Cinsel eğitim ne zaman başlar?', 'Çocuklarımızı cinsel eğitim konusunda ne kadar aydınlatmalıyız?', 'Yaptığımız yanlışlar nelerdir?', 'Sordukları sorulara nasıl cevap vereceğiz?', 'Çocuklarımıza bedenlerini korumayı nasıl öğretmeliyiz?' soruları yanıt buldu.

Seminerde, çocuklara cinsel eğitim vermenin onların kendi bedenini ve karşı cinsin bedenini tanımasına ve çocuğun bedenine ait sorumlulukları yerine getirmeyi öğrenmesine sağladığına vurgu yapılarak, başkalarından öğrenilen yanlış bilgilerin cinsel yaşantıda sorunlara neden olabileceğinin altı çizildi. Cinsel eğitimin, taciz gibi kaygı verici durumlardan korunmada önemli rol oynadığının belirtildiği seminer, okul öncesi dönemde ve okul döneminde sistemli olarak cinsel eğitim verilmediği için bu eğitimin ebeveynlere düştüğüne dikkat çekildi. Ebeveynlerin donanımlı olmasının, bu sürecin ve eğitimin tamamen normal gelişim sürecinin bir basamağı olarak kabul edilmesi ve bu konuda eğitim verirken gelişimsel özelliklerin de göz önünde bulundurulması açısından büyük önem taşıdığı ayrıca belirtildi.