Ebru, minyatür ve tezhip üzerine “3 Sanatçı” karma sergisi Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ebru, minyatür ve tezhip üzerine yapılan çalışmaların yer aldığı “3 Sanatçı” karma sergisi Türk Tarih Müzesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı.

Etimesgut'ta bulanan Türk Tarih Müzesinde “3 Sanatçı” karma sergisi açıldı. Ebru ve minyatür sanatlarının usta isimlerin olan Şahin İnalöz, Ayşe Can Durhan ve Tolga İnalöz gibi sanatçıların eserleri sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat “3 Sanatçı” karma sergisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Sonat, Türk Tarih Müzesinin Ankara'nın parlayan bir yıldızı olduğunu söyledi. Sonat, Türk Tarih Müzesinin sosyalleşme ve yatırımlar açısından kaydedilebilecek bir değer olduğunu belirterek, “Belediye başkanımızın tabiriyle Türkiye'de tek, Türk dünyasında örnek bir müzemiz burası. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile istişarelerimiz oldu. Okullardan buraya çok büyük bir talep oldu. Ankara'nın değişik illerinden buraya çok büyük bir ilgi var. 1 milyonu aştı ziyaretçi sayısı. Gençlerimizden, ailelerimizden ve çocuklarımızdan çok büyük bir ilgi var”

“Gelirlerimizle Afrika ülkesi Çad'da 6 tane kuyu açtık”

Sanatçı Ayşe Can Durhan ise ebru sanatına 1986 yılında başladığını hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının tezhip atölyeleriyle bu mesleğe başladığını söyledi. Bir süre tezhip çalıştığını kaydeden Durhan, Tezhip çalışmaya başladım. Bir süre tezhip yaptıktan sonra minyatüre döndüm. Minyatür çalıştım. Şu anda da tezhip, minyatür ve ebru olmak üzere üçünü birden yürütüyorum. Bu şu anda 16. Sergim. Gelirlerimizi hayır işlerinde kullanıyoruz. Afrika ülkesi Çad'da 6 tane kuyu açtık.

Ebru sanatının su üstünde yapılmasını tesadüfü bulan Durhan, sanatçının tasavvuf yönünün iyi olması gerektiğinin söyledi. Durhan, tezhibin hattı süsleyen bir resim sanatı olduğunu kaydederek, “Bunda desen çizilir. Hattı örtmeyecek kapatmayacak şekilde altın yaldızlar işlenir. Tezhip daha zor tabii. Minyatürde de herhangi bir konu alınır. O konu çok detaylı bir şekilde ayrıntılarıyla beraber çok ince işlenir. Kuran-ı kerimdeki Hz. Yusuf kıssası, Hz. İbrahim kıssaları minyatürleştirmiştim” ifadelerini kullandı.