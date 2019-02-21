İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' konulu kısa film yarışması başvuruları başladı

Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.

Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.


Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı. Ankara Eczacı Odası tarafından eczane ve eczacılık mesleğinin toplumdaki imajının daha da güçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla yola çıkılan kısa film yarışması katılımcılarını bekliyor. Birinci, ikinci ve üçüncülerin ödüllendirileceği yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise 14 Mayıs 2019 tarihinde Eczacılık Günü'nde takdim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.