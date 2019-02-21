Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.

Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı. Ankara Eczacı Odası tarafından eczane ve eczacılık mesleğinin toplumdaki imajının daha da güçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla yola çıkılan kısa film yarışması katılımcılarını bekliyor. Birinci, ikinci ve üçüncülerin ödüllendirileceği yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise 14 Mayıs 2019 tarihinde Eczacılık Günü'nde takdim edilecek.