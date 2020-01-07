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Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

Ankara’da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı.

Ankara'da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı.


Olay, dün saat 10.00 sularında Yenimalle ilçesi, Söğütözü semtinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giren şahıs, yaklaşık 5 dakika görevlilere sorular sorduktan sonra 500 lira değerinde cinsel içerikli ürünler aldı. Dükkandaki müşteri sayısının artmasıyla harekete geçen hırsızlık şüphelisi, parayı ödemeden dükkandan çıktı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. Eczaneden çıktıktan sonra hızlı adımlarla aracına yöneldiği görülen şüpheli, kayıplara karıştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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