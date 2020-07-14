Edebiyatın seçkin kalemi Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 2 Mayıs 2019'da “Doğumunun 90.Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” gerçekleştirilmişti. Sempozyumun amacı, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu'nu doğumunun 90.yılında okurlarıyla bir araya getirmekti.

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu adına, 2 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen “Doğumunun 90.Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu”nda sunulan bildiriler genişletilerek kitaplaştırılmıştı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam'ın da bulunduğu ziyarette bildiriler kitabı da Ağaoğlu'na sunulmuştu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan tarafından, 30 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'daki evine yapılan ziyaretle hatıra plaketi takdim edilmişti.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çağdaş Türk Edebiyatının seçkin yazarlarından Ağaoğlu, ilk edebî çalışmalarını tiyatro eleştirisi ve şiir alanında ortaya koyar. Kendisi başta roman ve tiyatro olmak üzere edebiyatın pek çok yazınsal türünde onlarca eser verir. Türk edebiyatının dünya edebiyatına açılan penceresi olan Adalet Ağaoğlu, Türk toplumunu ayrıntılı olarak analiz eden, öngörüsü güçlü, aydın duyarlılığıyla ‘‘toplumsal ruhu'' ustaca ortaya koyan, toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeleyen, tüm bunları ayrıca bir kadın hassasiyetiyle yansıtabilen nadir usta kalemlerden biriydi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak edebiyatımızın seçkin kalemi Adalet Ağaoğlu'na, Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.