Edirne'de TBMM'nin açılışının 100. yılı uluslararası sempozyumu düzenlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, TBMM himayesi ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde ‘TBMM'nin Açışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi' sempozyumu düzenledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayelerinde ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde Edirne'de ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi' uluslararası sempozyumu düzenledi. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi'nde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci şefliğinde Balkan Gençlik Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisi ile başlayan sempozyum, Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun açış konuşmaları ile devam etti. Doç. Dr. Nurten Çetin TBMM'nin açılış sürecinden bahsederken, Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ise 1908 yılında ilan edilen ikinci Meşrutiyet'in Türk demokrasisinin gelişmesine önemli katkı sağladığını, günümüzün modern çağında demokrasinin daha çok ‘temsili' olduğunu dile getirdi. Birinci Dünya Savaşı ve ardından verilen Milli Mücadele yıllarında Ankara'da tüm olumsuzluklara rağmen TBMM'nin 23 Nisan 1920'de toplandığını kaydeden Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"TBMM, millet egemenliği temeli üzerine kuruldu ve bu anlayışla toplandı. Artık yeni bir anlayış, yeni bir devlet yapısıyla hareket ediliyordu. Milli Mücadele de bu Meclise dayalı olarak veriliyordu. Milli Mücadele, meşruiyetini TBMM'den alıyordu. Bu süreç içinde bağımsızlık savaşının kazanılıp Cumhuriyet yönetimine geçilmesiyle birlikte demokratik anlamda önemli kazanımlar elde edilmiş oldu."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, sempozyumun Edirne'de ve Trakya Üniversitesinde yapılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Açılış programının ardından fuaye alanında Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarafından düzenlenen “12 Mart İstiklâl Marşımızın Kabulünün 99'uncu Yılında Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy” adlı serginin açılışı yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin katıldığı sempozyumda dört ayrı salonda toplam 78 bildiri sunuldu. Sunulan bildiriler çerçevesinde Osmanlı Dönemi, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, siyasal partiler ve demokrasi konuları masaya yatırıldı ve Türkiyede'ki demokratik gelişmelerin bir bilançosu çıkarıldı. Sempozyum, 13 Mart Cuma günü kapanış oturumuyla son buldu.