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Efeler Lig'i final etabında Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi

2018-2019 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Arkas Spor’u konuk etti.

2018-2019 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Arkas Spor'u konuk etti.


TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 22-25, 25-21, 25-23, 23-25 ve 15-13‘lük setlerle 3-2 ev sahibi Fenerbahçe kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nda 2-0 öne geçti.


Final etabının üçüncü karşılaşması 28 Nisan Pazar günü saat 14.00'te İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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