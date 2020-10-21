Efeler Ligi: Spor Toto: 0 - Halkbank Ankara: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, Ankara'da oynanan başkent derbisini kazanan taraf, 3-0'lık skorla Halkbank oldu.

Mavi-beyazlılar, bu sonuçla hemşehrilerine karşı oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sahada, zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı keyifli bir mücadele vardı. Halkbank'ta bu müsabakada da bloklar çok etkiliydi. 7 blok sayısı maçın skoruna doğrudan etki yaptı.

Halkbank, 25 Ekim Pazar günü Ankara'da İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.

“Biz bir aile olduk”

Halkbank'ın genç yıldızı Efe Bayram, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde zor bir engeli daha aştıkları için sevinçli olduklarını dile getiren Efe Bayram, “İyi bir takımla oynadık. Maça da bunu bilerek hazırlandık. Söylemeliyim ki, biz tam bir aile olduk. Bu durum, kenetlenmemize ve zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Bugün de öyle oldu. Ama artık Spor Toto maçı geride kaldı. Yeni hedefimiz hafta sonunda İnegöl Belediye ile yapacağımız mücadele” diye konuştu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Spor Toto: Nicolas Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatgın, Nascime Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace De Souza (Deniz İvgen)

Halkbank Ankara: Brad Walsh, Alexander Berger, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram,)

Setler: 18-25, 21-25, 24-26

Süre: 1.24 (25, 27, 32)