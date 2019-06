Efma Ödülünü Türkiye'ye getiren ilk sigorta şirketi Quick Sigorta

Türkiye'de sigortacılık faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği'nin (EFMA) Amsterdam'da düzenlediği The EFMA-Accenture Innovation In Insurance Awards 2019 yarışmasında dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Avrupa'nın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen EFMA'nın Accenture ile birlikte beş kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi. 54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun “Sigortacılık Ekosistemi” dalında finale aday gösterilen dokuz şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı. 24 Haziran'da Amsterdam'da düzenlenen ödül töreninde; Axa Almanya birinci, Mapfre Verti İspanya ikinci olurken üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Quick Sigorta bu yarışmada ödül alan ilk Türk Sigorta şirketi olarak Türkiye sigorta sektörü için de gurur kaynağı oldu.

Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışarak dünya üçüncülüğü ödülünü kazandı.

Quick Sigorta inovasyon konusunda dünya ölçeğinde yarışıyor

İnovasyon konusunda Quick Sigorta'nın dünya ölçeğinde yarıştığını ve uluslararası arası platformdaki bir yarışmada ülkemize ödül getirmekten gurur duyduklarını dile getiren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Finansal Yöneticiler Birliği Efma tarafından dünya 3'üncüsü seçildik. Tüm global şirketlerin arasında tek Türk şirketi olarak müthiş etkileşim gösterdik. Otoriteler, ‘Tüm gecenin en etkileyici şirketisiniz' dediler. 100 kişi ile 1 milyon poliçe duyduk ama 40 kişi ile 2 milyon poliçe inanılmaz etkileyici yorumları aldık. ‘Türk bankalarının dijital yaklaşımlarını duymuştuk. Sigorta şirketleri için böyle bir düşüncemiz yoktu. İlk Türk sigorta şirketi olmanın ötesinde eko sistemin gerçek bir örneğini sundunuz tüm kategorilerin en iyisi bence sizdiniz' diyen 35 yıllık Accenture yöneticisi vardı” dedi. Yaşar, “Bu ülkenin bir değeri olarak bu ülkeye değer katmanın, Türkiye'yi alkışlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile birlikte sahneye çıkan ve konuşma yapan Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de ödülün tüm Quick Sigorta çalışanlarının başarısının sonucu olduğunu belirterek, “Zengin ürün yelpazesiyle 7 gün 24 saat müşterisinin ihtiyaç duyduğu her an hizmet sağlayan Quick Sigorta; güvenli, hızlı ve pratik çözümleriyle öne çıkan sigorta şirketleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl The Digital Insurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı ‘Sigortacılık ve İnovasyon' yarışmasında 133 ülkeden 4 bin 812 katılımcı arasından Quick Sigorta Avrupa'nın birincisi seçilmiştik” şeklinde konuştu.