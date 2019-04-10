Efsane Başkan Altınok'un bitmeyen tebrik trafiği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim zaferi sonrasında Türkiye'den gelen tebrik ziyaretlerini kabul ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, parkta, pazarda ve sokakta karşılaştığı vatandaşların tebriklerini kabul ediyor. Makamına gelen misafirleri de ağırlayan Altınok'u, Türkiye genelinden birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bürokrat, siyasetçi ve vatandaş ziyaret ediyor. Tebrik ziyaretinde bulunan misafirleriyle ayrı ayrı ilgilenen Başkan Altınok, “Yeni görevimiz vatana, millete hayırlı olsun. Gerek sokakta, gerekse makamımıza gelerek bizleri tebrik eden her bir kardeşime, dostuma, büyüğüme, küçüğüme teşekkür ediyorum. İnşallah Keçiören'e yakışır hizmetlerle, vatandaşlarımızın her bir kuruşunu hizmet olarak geri vereceğiz” dedi.

Başkan Altınok'u bugün ziyaret edenler arasında Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek, eski AK Parti Rize Milletvekili Abdulkadir Kart, eski Yargıtay Başkanı Mahmut Gül, SGK Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Apaydın, Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi, Keçiören Belediyesi CHP Meclis üyeleri, Tokat'a gönül veren birçok dernek ve yönetim kurulu üyeleri, 1453 Keçiören Gençlik Derneği üyeleri, Trabzonlular Dernek Başkanı Ziynet Meriç, Çankırı Yapraklı Dernek Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun, Nevşehirliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve daha birçok vatandaş vardı. Başkan Altınok, ziyaretçilerle sohbeti sırasında kendisine güvenen ve oy veren Keçiören halkına ve destek veren vermeyen herkese teşekkür etti. Yerel yönetimde başarılı olmanın temelini sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarla ve halkı temsil eden diğer sivil organizasyonlarla uyumlu çalışmaya bağlayan Başkan Altınok, “Sizler bizi özlediniz, biz hem sizi hem Keçiören'i hem de hizmet etmeyi özledik. Şükür yeniden kavuştuk, yeniden birleştik, yeniden Keçiören için kolları sıvadık. Dualarınızla, desteğinizle ve sevginizle hep yanımdasınız. Sizlere hem minnettar hem hizmetkarım. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

"Hakkı ve halkı unutmamak lazım"

Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören'e yakışır hizmetlerle, vatandaşlarımızın her bir kuruşunu hizmet olarak geri vereceğiz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, yukarıya da taşır. Seçimlerden sonra halkı unutursan seçim zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve o zaman bunun telafisi olmaz. Halk kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür.”