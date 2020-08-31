Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la görüştü

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek, eğitim çalışanlarının beklentilerini aktardı.

Uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının, sorunların çözüme kavuştuğu, beklentilerin yerine getirildiği bir yıl olmasını dileyen Yalçın, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin il-ilçe emrine alınması, kontenjan nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılıksız kalanlara ikinci defa iller arası başvuru hakkı, yer değişikliği gerçekleşen ancak çeşitli sebeplerle mazeretleri karşılanmayan öğretmenler için ise iptal hakkı verilmesi talebinde bulundu. Yalçın, “Henüz yüz yüze eğitime geçilmemiş olması, öğretmenlerimizin mazerete bağlı yer değişikliği kaynaklı il-ilçe emri uygulaması, ikinci defa başvuru hakkı verilmesi ve iptal taleplerinin yerine getirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar geçecek zaman zarfında bu sorunlar sınıfların öğretmensiz kalmaması için çözüme kavuşturulabilir” dedi.