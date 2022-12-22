Eğitim Bir-Sen Başkanı Yalçın: "Yabancı düşmanlığına dayanan politikaları ülke politikası haline getiriyorlar"

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sömürgeciliğe dayanan refahı, hatta oluşturdukları dengeleri korumak ve sömürdükleri ülkelerin insanlarına karşı kendilerini korumak için her türlü şiddeti üreten bazı Batılı ülkeler, bu da yetmezmiş gibi sömürdükleri insanlara karşı yabancı düşmanlığına dayanan politikaları deyim yerindeyse ülke politikası haline getiriyorlar" dedi.

Eğitim Bir-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Eğitim ve Göç" sempozyumunun açılışı Memur-Sen binasında yapıldı. Üç gün sürecek olan sempozyumda eğitim ve göç başlığı altında farklı konular ele alınacak. Sempozyumun açılışında konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir noktadan sonra sistemin demografik hareketliliği zorunlu kıldığını belirterek, "Son yıllarda savaşlar başta olma üzere kıtlık, fakirlik gibi olgularla birlikte çok ciddi bir hareketlilik var dünya üzerinde. Kimi uzmanlara göre bu olgu kavimler göçüne benziyor. Biz söz konusu manzarayı gerçeklik düzleminde yaşayan bir ülkeyiz. Ve ülkemize doğru yaşanan göçün travmatik de bir özelliği var. Savaşlar, ani şok dalgaları insanları yerlerinden yurtlarından ederek ülkemize sığınmalarına neden oluyor" diye konuştu.

"Türkiye mazlumlar için merhamet adası"

Türkiye'nin uyguladığı politikalar doğrultusunda mazlumlar için merhamet adası olduğunu dile getiren Yalçın, "Kimi ekstrem olayları bir kenara bırakacak olursak toplum olarak büyük bir özgüven ve sabırla sürecin yönetimine hep birlikte katkıda bulunduğumuz da net bir şekilde herkesin tespiti ve teyididir. Türkiye'nin devletiyle, milletiyle inşa ettiği vicdan politikaların aksine adalar denizinde, Akdeniz'de süren can pazarını, Batılı ülkelere göçmen taşıyan botları maalesef hepimiz ve dünyada vicdan sahibi insanlar yürekleri kanayarak izliyor" ifadelerini kullandı.

"Yabancı düşmanlığına dayanan politikaları deyim yerindeyse ülke politikası haline getiriyorlar"

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in 2020'de Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilere sınır geçişlerindeki hak ihlalleri ile alakalı yayınladıkları raporla sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Yalçın, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki sömürgeciliğe dayanan refahı, hatta oluşturdukları dengeleri korumak ve de sömürdükleri ülkelerin insanlarına karşı kendilerini korumak için her türlü şiddeti üreten bazı Batılı ülkeler, bu da yetmemiş gibi sömürdükleri insanlara karşı yabancı düşmanlığına dayanan politikaları deyim yerindeyse ülke politikası haline getiriyorlar. Ne kadar ahlaki, ne kadar hukuki konusunu bütün dünya tartışıyor ama ıskaladıkları bir şey var. Krizler derinleştikçe jeopolitik hareketlilikler artacak ve dengesiz göç her geçen gün artarak devam edecek. Sebebi emperyalizm, sebep sömürgeci politikalar" değerlendirmesini yaptı.

"Çeşitli kuruluşlarla çalışmaları sürdürüyoruz"

Göç konusunda ciddi bir stratejiye, akılcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyleyen Yalçın, "Onun için serinkanlı bir şekilde bütüncül bakış açısıyla oluşturulacak stratejiler, sağlık politikaları zeminini oluşturmak adına sempozyumlar, kongreler, raporlar, analizler ve çeşitli yayınlarla konuya ilişkin slogan atmak yerine nitelikli kayıt düşerek politikaları şekillendirme konusunda sosyal sorumluluğumuzu yapma konusunda paydaş kültürün gereği olarak çeşitli kuruluşlarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sempozyuma Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çağlayan ve Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra akademisyenler katıldı.