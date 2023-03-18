Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Ülkenin toparlanmasına kaynaklık teşkil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini ayakta alkışlıyoruz”

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen 7'nci Olağan Kurulu'nda yaptığı konuşmada” Ülkenin bugün bu noktaya gelmesine, temel hak ve özgürlüklerini bariyer ve barikatların kalkmasına kaynaklık teşkili eden, cesareti ile dirayeti ile dünyada umut olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iradesini ayakta alkışlıyoruz” dedi

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir-Sen 7'inci Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam'da bir otelde başladı. Program, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı video gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Soner Can Tufanoğlu'nun Divan Başkanlığına seçildiği kurulda Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın'ının yanı sıra Eğitim Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde bulunan şube başkanları katılım gösterdi.

“Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızdan da 21 teşkilat yöneticimizi kaybettik”

Program çerçevesinde açılış konuşması yapan Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü üzüntülerini dile getirerek, “11 şehrimiz yıkıldı ve 4 şehrimiz deyim yerindeyse toza dönüştü. 15 milyona yakın insanımız barınma imkanını kaybetti ve yerlerinden oldu. Yaklaşık 50 bin canımızı kaybettik ve 100 binin üzerinde yaralımız var. Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızdan da 21 teşkilat yöneticimizi kaybettik. Eğitim Bir-Sen'den teşkilat yöneticilerimizden Hikmet Altınsöz, Kadir Yücel, Ayşe Karataşlıoğlu, Can Terler, Coşkun Demirören ve 282 Eğitim Birsen üyemizi ahirete uğurladık” diye konuştu.

Yalçın, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı yaralılara Allah'tan şifa ve depremden etkilenenlere de sabır diledi.

“Arkadaşlarımız Kahramanmaraş'a giden ilk insani yardım ekibi oldular”

Memur-Sen olarak depremin ilk anından itibaren ellerini taşın altına koyup sorumluluk aldıklarını söyleyen Yalçın “27'şer kişilik 10 ayrı arama kurtarma ekipleri kurmuştuk. Maliyetinden dolayı ‘acaba işin altından çıkabilir miyiz' tartışmaları yaptık fakat yaptığımız işin doğru olduğunu düşünerek ısrarla yolculuğumuzu sürdürdük. 3 ekibimiz akredite oldu ve 4 saat sonra deprem gerçekleşti ve arkadaşlarımız yola koyularak Kahramanmaraş'a giden ilk insani yardım ekibi oldular. Orada TSK'nın yardım tugayı ile bir araya gelerek onlarca canı kurtardılar ve birçok insanımızı enkaz altından çıkarma şerefine nail oldular. Bu çerçevede 270 kişilik tüm kadromuz sahaya davet edildi ve can haraç bir şekilde arkadaşlarımız mücadele etti. Genç Memur-Sen başkanımız şahsında tüm arama kurtarma ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sendikacılığı evrensel bir dil ve hareket olarak göreceğiz”

Ulusal bir sendika olmanın ötesinde uluslararası boyuta çıkarak emekçilerle kucaklaştıklarını söyleyen Yalçın, “Sendikacılığı evrensel bir dil ve hareket olarak göreceğiz. ‘Ten rengimiz farklı olsa da teri rengimiz aynı, göz rengimiz farklı olsa da, dünyanın her bir tarafında gözyaşlarımızın rengi aynı. Dilimiz, dinimiz, rengimiz, meşrebimiz ve acılarımız farklı olsa da biz emekçiyiz ve aslında aynı insanız' deyip, acıyı ortaklaşan bir teşkilatız. Bu anlamda yaptığımız seferberlik yola çıktığımız yolculuk bereketli oldu ve nihayetinde yola çıkarken hedeflediğimiz noktada çok kıymetli bir düğüm attık. 25 ülkeden 33 konfederasyonla 25 milyon emekçiyi içinde bulunduran uluslararası Emek örgütünü kurarak, İstanbul merkezli bir emek hareketinin besmelesini çekmiş olduk. Hint Okyanusu'ndan Güney Amerika'ya, Afrika derinliklerinden Avrupa'ya varana kadar dünya emek hareketi içerisinde artık Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen var” açıklamasında bulundu.

“Ülkenin ham demokrasisinin tam demokrasi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik”

Hazreti Ali'nin ‘dünya üç günlüktür; dün bugün ve yarın sözlerini hatırlatan Yalçın, geçmişte çok iyi işler yaptıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Dün çok iyi şeyler yaptık, vesayetle mücadele ettik, yasaklarla ve temel hak ve özgürlüklerin mücadelesi ile çok önemli kazanımlara imza attığımız gibi ülkenin ham demokrasisinin tam demokrasi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugün doğru yerde duruyor, millet İdaresi ve kıymetli kılıyor, mahşeri cümbüşçülerin fırsat bulmaması umudunun yeşermemesi, ülkenin kaosa ve kargaşaya teslim olmaması noktasında sağlam duruyoruz. Ayrıca ülkenin bugün bu noktaya gelmesine, toparlanmasına, temel hak ve özgürlüklerinde bariyer ve barikatların kalkmasına kaynaklık teşkili eden, cesareti ile dirayeti ile dünyada umut olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iradesini ayakta alkışlıyoruz. Yarına ilişkin Türkiye'nin hassasiyetini ve kıymetini bilerek ve Eğitim Bir-Sen'in konumunu pozisyonu görerek yarına ilişkin ne yapmamız gerektiği konusunda yeni seferler ve yeni zaferler diyoruz.”

“430'bini bulan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük sendikasıyız”

Yalçın, Memur-Sen Ailesi içerisinde bulunan Eğitim Bir-Sen'in verdiği mücadelenin son derece kıymetli ve önemli bulduğunu söyleyerek, “Biz kurulduğumuz süreçten beri hep vesayete karşı mücadele ettik. Ülke dirayetli olsun, mazlumlar ve ezilenler göbeği kaşıyan adam diye, ilticacı mülteci diye, dışlananlar de cesaretli olsun diye bir mücadele sürdürdük ve cesaretin heybetin örgütlü olmaktan yan yana gelip kol kola girmekten geçtiğini her fırsatta ifade ettik. Bu çağrımıza da karşılık verildi. Bugün Türkiye'nin en büyük sendikasıyız. 430 bini bulan ve 450 bine yürüyen üye sayısı ile 1 milyon 100 bine yürüyen kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük dirayetli gücüz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Olağan Genel Kurul seçimleri 19 Mart'ta yapılacak olup seçimleri ardından kurulun sona ereceği bildirildi.