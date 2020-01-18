Eğitim Bir-Sen Konukevi hizmete açıldı

Eğitim Bir-Sen Konukevi, Memur-Sen eski başkanları, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları, Eğitim Bir-Sen şube başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla dualarla hizmete açıldı.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, uzun süreden beri üyelerinin ikinci evleri olarak görecekleri yüksek standartlarda hizmet verecek bir konukevi inşa etme hedeflerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Üyelerimize ve misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunacak olan konukevimizin inşasında, tefrişinde yöneticilerimizin, çalışanlarımızın yoğun bir emeği ve mesaisi var. Üyelerimiz artık Ankara'ya geldiklerinde kendi örgütlü gücümüzün bir kazanımı olan bu mekânda konaklayacaklar” dedi.

Eğitim Bir-Sen olarak üyelerine hizmet konusunda yeni bir sayfa daha açtıklarını kaydeden Yalçın, “Üyelerimize, ihtiyaç olan her alanda hizmet üretiyoruz. Üyelerimizden aldığımız gücü ve katkıyı üyelerimize hizmet olarak sunma gayretimizi daha da artıracağız. Bu konukevinin sendikamıza, üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen, katkıda bulunan, destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üye adına, ülke adına, çalışanlar adına alınmış birçok kazanımın altında sendika olarak terlerinin ve imzalarının bulunduğunu belirten Yalçın, temel hak ve özgürlüklerin sınırlarını genişletmek, yeni kazanımlar elde etmek için gayretlerinin, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Hizmet sendikacılığının yeni hamlelerle, iddialı yeni adımlarla süreceğinin altını çizen Yalçın, Memur-Sen ailesinin ferdi olmanın farklı olduğunu, farkı yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Her zaman daha ileriye gitmeliyiz”

Memur-Sen eski Genel Başkanı Mehmet Fatih Uğurlu, sendikanın kuruluşundaki tüm zorluklara rağmen o günlerden bugünlere gelip bu binanın önünde bir konuşma yapmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, “Memur-Sen üyeleri buna layıklar. Memur-Sen olarak, yaşadığımız zorlukları hatırda tutalım ancak her zaman daha ileriye gitmeliyiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, emeği geçen herkesi tebrik ederek, konukevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Eğitim Bir-Sen Konukevi dualarla hizmete açıldı.