Eğitim-Bir-Sen: "Ortaokullardaki ölçme-değerlendirme faaliyetleri objektif olmalı''

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ve Hasan Yalçın Yayla, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ile görüştü. Görüşmede Genel Sekreter Latif Selvi, Bakanlığın Covid-19 sürecinde alınan önlemler kapsamında canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılmalarına göre öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verileceğini ve derslerin dönem notlarının bu puanlara göre belirleneceğini ifade ettiğini belirterek, "Canlı ders veya EBA TV erişiminde bölgesel ve yöresel eşitsizlikler ile aynı eğitim kurumundaki öğrenciler arasında dahi var olan eşitsiz derse katılım imkânları, ders etkinliklerine katılımı farklılaştırmaktadır. Bu durum, öğrencilerin bireysel çaba ve çalışmalarından kaynaklanmayan, kendi ellerinde olmayan sebeplere dayalı olarak adil ve objektif bir ölçme-değerlendirme yapılmasını zorlaştırmaktadır” dedi.

Yüz yüze eğitime ara verilinceye kadar geçen zaman zarfında bir kısım eğitim kurumu ve sınıfların yazılı sınav yaptıklarını, büyük bir kısmının ise yapamadığını belirten Selvi, "Bu durumun adil ve karşılaştırılabilir sağlıklı sonuçlar üretmeyeceği açık. Söz konusu eşitsizlikle, bunun doğurduğu/doğuracağı adil ve objektif olmayan sonuçlar, bir yandan ders notlarının uzun dönem etkilerinden hareketle öğretmenlerle ebeveynleri karşı karşıya getirmekte; diğer yandan öğretmenlerin sağlıklı, adil ve eşit bir ölçme-değerlendirme yapmasına engel teşkil etmektedir. Eşit olmayan şartlarda yapılacak her türlü ölçme-değerlendirme faaliyeti, objektif kıstaslara dayanmayan sonuçlar olarak değerlendirilebilecektir” şeklinde konuştu.