Eğitim Bir-Sen'den okullar arası spor yarışmalarında görevli öğretmenlerle ilgili açıklama

Eğitim Bir-Sen, tkullar arası spor yarışmalarında geçici görevlendirilenlerin bu görevleri süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları ve bu doğrultuda ek ders ücretinden faydalandırılmaları yönündeki talebin Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bakanlık, talebimize verdiği cevapta konu hakkında düzenleme

yapıldığı, düzenlemenin yürürlüğe konulması bakımından ilgili kamu kurumları nezdinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığının bu talebin karşılanması ve sorunun çözüme kavuşturulması noktasında attığı adımın yanı sıra diğer kamu kurumları da aynı özeni gösterip ilgili mevzuatında gerekli değişiklikleri bir an önce yapmalıdır. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen muhtelif görüş yazılarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında geçici görevlendirilenlerin, bu görevleri süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılamayacakları ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlanamayacakları yönünde mütalaada bulunulmuştu. Eğitim-Bir-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunarak, okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin yarışma süresince görevli izinli sayılarak üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği noktasında düzenleme yapılması talebinde bulunmuştuk” denildi.