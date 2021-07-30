Eğitim hayatına başlayacak miniklere Akyurt Belediyesinden sürpriz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, geçen yıl da aynı organizasyonu yaptıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl da aynı çalışmayla 700 ilkokul öğrencimizin okul ve beslenme çantalarını temin ettik. Ancak buruk bir sevinç yaşadılar ve korona virüs pandemisi nedeniyle okullarından uzak kaldılar. Aşı uygulamasının yaygınlaşmasıyla inşallah bu yıl çocuklarımız okullarına kavuşacaklar. Biz de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da okula merhaba diyen kardeşlerimize okul ve beslenme çantalarını hediye edeceğiz. Bu yıl bin çanta hediye edeceğiz. Öğrencilerimiz kendi okullarının yönetiminden çantaları teslim alabilecekler. Akyurt her geçen gün biraz daha büyüyor. Öğrenci sayımız, okul sayımız artıyor. Bizler de her geçen yıl üstüne koyarak, gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.