Eğitim kurumlarından teknoloji alanında dev işbirliği

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi arasında iki önemli işbirliği protokolü imzalandı. Protokoller uyarınca Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş ile Bingöl Üniversitesi bünyesinde Teknokent altyapısı oluşturularak, iki üniversite arasında ortak çalışma yapılacak.

Hacettepe Üniversitesi, teknolojik yenilik açısından bölgeye yararlı çalışmalar yürütmenin alt yapısını oluşturan Bingöl Üniversitesi ile iki önemli işbirliği protokolü imzaladı. İki üniversite arasında Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş ile Bingöl Üniversitesi Teknokent altyapısının oluşturulması protokolü ve kurumsal stratejik işbirliği ilişkisi kurma fırsatlarını birlikte değerlendirip ortak çalışma alanları oluşturma adına ayrı bir protokol imzalandı. Bingöl Üniversitesinde düzenlenen imza törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, imzalanan protokollerin iki kuruma ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "İki üniversite katma değer üretebilecekleri konularda kurumsal stratejik işbirliği ilişkisi kurma fırsatlarını birlikte değerlendirerek işbirliği yapmaya gayret edecektir. Üniversiteler arasında öğretim elemanları, bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında doğrudan temas ve işbirliğini teşvik edecektir. Diğer önemli protokolümüz ile de Hacettepe Teknokent A.Ş. ile Bingöl Üniversitesi arasında ön kuluçka merkezi oluşturulmasına yönelik AR-GE ve ÜR-GE fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentörlük ve proje fikirleri değerlendirilecek” dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise, Hacettepe gibi köklü ve ülkenin lokomotiflerinden olan bir üniversite ile işbirliği protokolleri imzalamanın gerek Bingöl'e, gerekse bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bingöl Üniversitesinin en önemli amacının toplumsal faydaya dönük bilim üretmek olduğunun altını çizen Rektör Çapak, “Bu işbirliği protokollerimizin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin en önemli eksiklerinden biri de benim için Teknokent'tir. Dünyanın hızla değiştiği ve yenilendiği bir zamanda çağa ayak uydurmak gerek. Bingöl Üniversitesi olarak bölgemizin kalkınmasına öncülük edecek yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bingöl Üniversitesinin çok güzel işler yaptığını ve önemli projelere imza attığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, İlahiyat Fakültesi binası, BESYO, hangar, nizamiye gibi üst yapı çalışmaları yanı sıra pilot üniversite çerçevesinde Bingöl'e kattıkları ile de ilimizin göz bebeği haline geldi. Bilimsel başarı sıralamalarındaki yeri de gıpta ile bakılacak konumda. Şimdi de Hacettepe gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri ile ikili işbirliği yapacaklar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde çok daha büyüyerek yoluna devam edecek. Biz de bütün gücümüzle üniversitemizin yanındayız. Rektör hocamızın ve ekibinin arkasındayız. Sonuna kadar elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Üniversitemizle iftihar ediyoruz” diye konuştu.