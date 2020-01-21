Eğitim liderleri Antalya'da buluştu

Eğitim ve bilimsel alanda yaptığı çalışmalarla ilklerin öncüsü olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin dört bir yanından gelen bürokrat, akademisyen, öğretmen ve eğitim profesyonellerini Eğitim Liderleri Zirvesi'nde buluşturdu.

Nesibe Aydın Antalya Okulları ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen, tüm Türkiye'den eğitimcilerin katıldığı zirvede ‘Okulda Öğrenme Liderliği' ve ‘Lider Eğitmenin Özellikleri' konuları ele alındı. Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, Murat Paşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın yanı sıra Nesibe Aydın Konya, Mersin, Kocaeli, Gaziantep ve Diyarbakır Okulları Kurucuları ve yöneticilerinin katıldığı zirve, eğitim profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

Nesibe Aydın Okulları Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Ankara, Akdeniz Üniversitesi ana bilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri, ezber bozan sunumlar gerçekleştirdiler.

Nesibe Aydın Antalya Okulları Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kayan ile birlikte zirvenin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın; “Bugün, Nesibe Aydın Antalya Okulları ev sahipliğinde düzenlenen Eğitim Liderleri Zirvesi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından bilim insanları ve eğitim profesyonelleriyle bir araya gelmenin heyecanı içindeyiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Zirve'ye destek olan başta Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan olmak üzere Nesibe Aydın Antalya Okulları Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. 35 yıl önce iki eğitimci tarafından kurulan, eğitimden kazandığını eğitime yatıran, alanında yetkin yüzlerce öğretmeniyle tek gayesi ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek Kurumumuz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin eğitim sistemine var gücüyle destek olmaya devam edecek” dedi.