“Eğitim Ya Da Eğitim” dergisi yayında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Eğitim Ya Da Eğitim' dergisinin ilk sayısı yayınlandı. İki aylık sürelerle yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış noktalarında yerini aldı. Zengin görselliğiyle göz dolduran dergi, eğitimin hayatı kavrayan yüzüne aktüel ve entelektüel dokunuşuyla dikkat çekiyor. Eğitim Ya Da Eğitim dergisi eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak yayın hayatına başladı.

Derginin ilk sayısının dosya konusu “Dönüşüm”

Eğitim için kültür, sanat ve yaşam alanlarında nitelikli gündemler oluşturmak amacıyla çıkarılan dergide dönüşüme dair yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

“Ya Da ve Dönüşüm Üzerine Ziya Selçuk'la Söyleşi, Doğan Cüceloğlu Öğretmenin Dönüşümü Çocuğu Tanımaktan Geçer, Şule Alan Zekâ Paradigmasının Düşüşü, Kemal Sayar Çocukluğun Dönüşümü mü Kayboluşu mu?, Refik Anadol ile Sanatta Dönüşüm Üzerine Söyleşi, Dönüşümde Hasan Âli Yücel Mirası, Seyhan Bozkurt Bir Kültür Fabrikası: Tercüme Bürosu, İpek Coşkun Dünyanın Eğitim Gündemi, Beyaz Perdenin Sıradışı Öğretmenleri, Toplumsal Dönüşüme Bir Derviş Gözü, Numune-i Terakkiden İstanbul Erkek Lisesine: Olgunlaşma Enstitüleri, Serap Ekizler Sönmez'le Geometrik Desenler Üzerine Söyleşi.”

Derginin tanıtım etkinliği İstanbul'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ev sahipliğinde kültür, sanat ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri, öğretmenler ve velilerin katılımları ile gerçekleşti. Bakan Selçuk, derginin çıkmasına neden gerek duydukları ve derginin isminin taşıdığı anlam hakkında bilgiler verdi. Ayrıca etkinlikte ilk sayıya yazılarıyla katkı sunan Doğan Cüceloğlu ve Kemal Sayar da Oylum Talu'nun moderatörlüğünde bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte derginin web sitesi olan yadadergi.com da tanıtıldı.

Derginin Ocak 2020'de yayımlanacak ikinci sayısı ‘Merak' dosyası ile okurların karşısına çıkacak.