İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitimcilerden Covid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden, en ön safta virüsle savaşan sağlık çalışanlarına bir destek de eğitimcilerden geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının da desteklediği etkinlik kapsamında eğitimciler sağlık çalışanlarına moral amaçlı hashtag çalışması başlattı.



Covid-19 ile mücadelede yaklaşık 1 yıldır en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler sürüyor. Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de eğitimcilerden geldi. Öğretmenler, yöneticiler ve bütün eğitim ailesinin katılımıyla, salgın sürecinde büyük bir fedakârlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral amaçlı “#sağlıkçılarımızlayız” adlı hashtag çalışması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının da desteklediği çalışma kapsamında tüm eğitimciler, sağlıkçılara destek amaçlı paylaşımlarda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.