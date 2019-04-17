Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, her fotoğraf karesinin fikri bir çerçeve, hakikate ait bir çehre olduğunu vurgulayarak, “Medeniyet değerlerimizi ihya etmek, kültürel mirasımızı yarınlara aktarmak, sanatçılarla sendikamızı tanıştırmak, üyelerimizle sanat alanında da buluşmak, gençlere fırsat, ustalara imkân olmak, eğitimin her karede farklı bir boyutunun ortaya çıkarılmasını, toplumla buluşmasını sağlamak, tüm objektifleri eğitime odaklamak ve emeği objektif bir şekilde görünür kılmak için ‘Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışması düzenledik” dedi.

Medeniyetleri anlamanın en kısa ve kolay yolunun sanattan geçtiğini dile getiren Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Milletlerin hayat ve hakikat anlayışları, dünya görüşünün en güzel, en etkili ifadesini sanatta bulur. Sanatın malzemesi hayattır. Sanatkâr, insana ve topluma ilişkin sayısız olguyu, uyarıyı etkileyici biçimde görünür kılar. Herkesin bildiği fotoğraflar, toplumun hakkında düşünmeyi seçtiği ya da düşünmeyi seçtiğini ilan ettiği şeylerin bütünleyici bir parçası olur. Toplum, fotoğraflarla desteklenen fikirleri hafıza olarak adlandırır, hafıza uzun vadede bir kurguya dönüşür; kurgu, kolektif ya da koşullandırıcı eğitime ve kolektif hafızaya dönüşür.”

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 950 kişi, 2 bin 815 fotoğrafla katıldı. Yarışmada dereceye giren 4 fotoğraf belirlenirken, 50 fotoğraf ise sergilenme hakkı kazandı. Yarışmada ‘İlk Notalar' fotoğrafıyla Dilek Kuzu üçüncülüğe, ‘Öğretmen' fotoğrafıyla Akif Özbildirici ikinciliğe, ‘Milli Eğitim' fotoğrafıyla Fuat Yetkin birinciliğe layık görüldü. Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sergi gezildi. Törene Milletvekilleri Hizmetleri Başkanlığı, Foto Muhabirleri Derneği yetkilileri, sendika başkanları ve üyeleri katıldı.