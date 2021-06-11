Eğitime adanmış bir ömür

Kitabında, eğitim politikalarının bir zümrenin, bir grubun veya bir ideolojinin kendini ispat etme alanı olmadığını vurgulayan Pehlivanoğlu, “Eğitim politikası bir ülke görevidir” diyor. 93 yıllık bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanı olarak bu kitabı yazmanının bir sorumluluk olduğunu vurgulayan ve kitabın tüm gelirini Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna bağışlayan Pehlivanoğlu kitabı yazma gerekçesini şöyle anlatıyor:

“Ülkemizde Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük bir adanmışlıkla gelen başarıdan sonra maalesef, eğitim siyaset ilişkisi, sıralama sınavı, her Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanını etkileyen iz bırakma sendromu, müdür ve öğretmen yetkinlikleri gibi sorunlara kağıt mühendisliği yaklaşımı ile çözümler bulmaya çalıştık. Gelecek avuçlarımızın arasından kayıp giderken, artık nesil kurtarmanın seçim kurtarmaktan çok daha önemli olduğunu idrak etmeli ve önümüzdeki yirmi yılı kapsayacak ulusal milli bir eğitim programı yapmalıyız. Bu kitabı eline alanlar eğitimde sosyal adaleti sağlamak için aşılması gereken engelleri ve çözüm önerilerini görecekler. Öncü çocuklar yetiştirmek için bilinçli hayırseverliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle ilham kaynağı olacak hikayeleri de burada okuyabilecekler.”