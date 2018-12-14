Eğitimin kalbi Aile Merkezleri

Mamak Belediyesinin kadınların eğitimi alanında kalbi haline gelen Aile Merkezleri'nden bugüne kadar 18 bin 233 kişi faydalandı.

Genç yaşlı tüm bireyler dikkate alınarak hizmet veren Aile Merkezleri'nde Mamaklı kadınlar hem yeni arkadaşlıklar edindi hem de sosyal çevrelerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bununla birlikte aile merkezlerinde bulunan 22 farklı branşta kursiyerler, aldıkları eğitimlerle ortaya çıkardıkları ürünlerden kazanç elde ederek aile bütçesine katkı da sağladı.

Aile Merkezleri'nde birçok farklı alanda verilen eğitimlerin bireysel gelişime öncülük ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde bulunan 17 Aile Merkezi'nde hanım kardeşlerimiz kurslara gelerek yeteneklerini keşfedip, meslek sahibi olabiliyor. Bununla birlikte eğitimini tamamlayan kursiyerler aldıkları sertifikalarla iş imkanı da bulabiliyor" dedi.