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Eğitimlerini tamamlayan Suriyeli Gençler terör baskısından uzak şekilde sınıf bitirme sınavlarına başladı

Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’ın zulmü altında ezilen, okulları teröristlerin karargahı haline getirilen Suriyeli gençler, yenilenen okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebiliyor.

Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın zulmü altında ezilen, okulları teröristlerin karargahı haline getirilen Suriyeli gençler, yenilenen okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebiliyor.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı Barış Pınarı Harekatı sonrası huzur ve güvene kavuşan bölge, akabinde yapılan yapım-onarım ve alt yapı çalışmaları ile yeniden yaşanılabilir bir hale getirilmişti. Teröristlerin işgal ettiği cami ve kiliseler onarılmış, büyük zarar gören okullar tamir edilerek yeniden eğitime açılmıştı.


Bölgede yeniden okullarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeli öğrencilerin, tamamlanan eğitimlerinin ardından sınıf bitirme sınavları başladı. Suriyeli öğrenciler Mehmetçiklerimizin aldığı güvenlik tedbirleri ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde sınavlarına girerek liseye geçiş için ter döküyor.

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