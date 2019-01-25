Ankara'da bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin raydan çıkması sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı.

Başkent'te bir alışveriş merkezinin eğlence bölümünde bulunan eğlence treni raydan çıktı. Raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.